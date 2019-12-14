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14 декабря • обновлено в 16:23
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Зверски издевались: в России из-за пыток ребенку вросла в ноги гречка

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В Омске пара наказывала ребенка пытками за то, что он возвращался поздно домой со школы и прогулки. Мальчика били, морили голодом и ставили коленями на гречку.

Из-за пыток, которые длились от получаса до девяти часов, у ребенка в ноги вросла крупа. Об этом сообщает НТВ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Известно, что мать ребенка не думала мешать своему сожителю и одобряла такие методы "воспитания". Об издевательствах над ребенком стало известно после того, как он сбежал к соседям после очередного "урока" родителей.

Мужчина находится под стражей, а мать мальчика - под подпиской о невыезде. Паре грозит до семи лет заключения.

Ребенок уже перенес операцию, ему удалили кожу и гречку, которая вросла в ноги.

В России из-за пыток ребенку вросла в ноги гречка

В России из-за пыток ребенку вросла в ноги гречка

НТВ

Ранее OBOZREVATEL писал, что студент первого курса Московского государственного университета (Россия) Марат Нигматулин заявил, что его пытали в библиотеке вуза двое сотрудников ФСБ.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия Омск
Тег
пытки
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