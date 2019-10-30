'Зомбируют детей': в России пропагандисты выдали новую страшилку об 'Украине'

В России федеральный "Первый канал" выпустил сюжет о компьютерной игре Call of Duty, где исказили сюжет, обвинив ее в "американской пропаганде".

В эфире программы "Время" ведущий Кирилл Клейменов рассказал о неком "шоссе смерти", где русские военные убивают людей. В игре присутствуют выдуманные страны Урзыкстан и Кастовия, однако в России увидели в них Украину и Сирию, пишет Tjournal.

Клейменов упомянул, что родителям, чьи дети не являются геймерами, "сильно повезло". В прямом эфире он назвал игру "формой зомбирования". Ведущий рассказывал, что нечто подобное в игре на самом деле происходило в Ираке во время операции "Буря в пустыне".

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Однако подобного эпизода на "шоссе смерти" в Call of Duty нет, на что обратили пользователи сети. По словам юзеров, данная локация упоминается в сюжете в другом контексте и мимоходом. В комментариях отмечали, что лишь в России вокруг данной игры разразился скандал, ведь в ней якобы очерняют граждан РФ.

"На западе пофигу на сюжет калофдути. Это просто боевичок, никто там серьезно не воспринимает это. От россиян этот пост просто смехотворный. Почти как у верующих", "Большинству, однако, на это плевать с высокой колокольни, потому что в принципе именно так весь остальной мир российскую армию и представляет, и все благодаря внешней политике Путина", "Ни разу не видел, чтобы люди так горели из-за вымышленной истории. Ладно, если бы игра подавала сюжет с пометкой "Основано на реальных событиях", но нет же, это абсолютно вымышленная история", – писали в сети.

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Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Лия Ахеджакова рассказала, что российские журналисты, вместо того, чтобы заниматься освещением проблем своей страны, постоянно ищут врага за ее пределами, хоть его там нет.

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