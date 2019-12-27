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27 декабря • обновлено в 20:26
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"Зомби апокалипсис": в России "голодные" дети чуть не растерзали Деда Мороза из-за бесплатных подарков. Видеофакт

2.1т
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В России дети чуть не растерзали Деда Мороза, когда тот раздавал бесплатные конфеты в торговом центре.

Инцидент сняли на видео очевидцы и опубликовали в сети, передает Лента.ру (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Нет, это не начало зомби-апокалипсиса. Просто российские дети разбирают бесплатные конфеты. Дед Мороз не пострадал", - говорится в сообщении.

В России "голодные" дети чуть не растерзали Деда Мороза

В России "голодные" дети чуть не растерзали Деда Мороза

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что московская местная жительница пожаловалась на мизерные пенсии в России и недоступный для "обычных людей" Крымский мост.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
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Червоний Данило
Червоний Данило
так нищета ведь на россии! сами себя довели до этого! дальше будет еже хуже. былое величие россии, всегда было только на бумаге и по ТВ. а в жизни, нищета, разруха и убожество.
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