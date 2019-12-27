"Зомби апокалипсис": в России "голодные" дети чуть не растерзали Деда Мороза из-за бесплатных подарков. Видеофакт

В России дети чуть не растерзали Деда Мороза, когда тот раздавал бесплатные конфеты в торговом центре.

Инцидент сняли на видео очевидцы и опубликовали в сети, передает Лента.ру (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нет, это не начало зомби-апокалипсиса. Просто российские дети разбирают бесплатные конфеты. Дед Мороз не пострадал", - говорится в сообщении.

Нет, это не начало зомби-апокалипсиса. Просто российские дети разбирают бесплатные конфеты. Дед Мороз не пострадал pic.twitter.com/VmnMG8IArZ — Лента.ру (@lentaruofficial) 27 декабря 2019 г.

В России "голодные" дети чуть не растерзали Деда Мороза Скриншот из видео

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