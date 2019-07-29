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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Зачем нищим россиянам ледоколы "по цене золота"

1.3т

В то время как рост ВВП РФ стремится к нулю, несырьевой экспорт уходит в минус, а сырьевой впадает в анабиоз, уровень жизни россиян и доходы падают, погружая население в болото невозвратного кредитования, правительство “сверхдержавы” решило таки построить ещё два ледокола проекта 22220 "Арктика". И, что самое интересное, каждый ледокол обойдется бюджету, грубо говоря, в 50 млрд рублей.

Что же, о том, что Россия всячески пытается развить свои реваншистские амбиции в Арктике, я писал уже неоднократно. Равно как и писал о злосчастных ледоколах проекта 22220, ни один из которых, а всего их построено/строится три, до сих пор не введен в строй.

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Конечно, я не буду сейчас, забегая наперед, говорить о том, что и эти запланированные два ледокола вряд ли удовлетворят своих заказчиков по срокам сдачи и явно, объявленные заранее даты по сдаче четвертого ледокола в 2024-м, а 2026-м году, будут таковыми. Я просто хотел бы отметить то, насколько все же строительство этих объектов дорого обходится дырявому бюджету РФ.

Например, береговая охрана США, заказавшая у компании VT Halter Marine новейшие патрульные ледоколы нового поколения, заплатит за головной корабль $746 млн. То есть, согласно нынешнему курсу, головной, а значит построенный с нуля, ледокол в США обходится в 47 млрд рублей. В США, где все в разы дороже, нежели в РФ, от оплаты труда, до материалов, электричества и прочих мелочей, аналогичный “Арктике” ледокол обходится даже дешевле!

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Но интересно другое, ведь два последующих ледокола обойдутся береговой охране США ещё дешевле, а именно, в $1,15 млрд, или, грубо говоря, по $577 млн каждый.

Но в России всё не так. В России, что четвертый, что пятый, без разницы, цена на все одинаковая – 50 млрд рублей. Причем не удивлюсь, что по мере того, как экономика РФ начнет коллапсировать, стоимость ледоколов возрастет, и сдача в строй растянется на годы, что потребует все больших и больших дополнительных вливаний.

Собственно, это всё к чему? Это всё к тому, что ледоколостроение, как и любое другое “строение” в РФ это не более чем банальный распил бюджетных средств. Скрывая под эфемерным величием коррупцию, Россия с хорошей миной при крайне плохой игре, скармливает населению ура-патриотические идеи.

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Кстати, о населении. Как я сказал, один ледокол проекта 22220 обходится бюджету РФ в 50 млрд рублей, в то время, как на нищие Тамбов и Саранск в бюджете выделено по 5 млрд рублей. Причем нищими я их не звал не просто так, эти города, вместе с Саратовом, считаются самыми нищими в России, согласно проведённому в 2019 исследованию.

Вот такие они реалии великой и не имеющей аналогов в мире сверхдержавы.

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Новости России
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Источник: ЖЖ Злого одессита
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Это как так ? Экономика России загибается, но она строит ледоколы, дороги, мосты и т.д. Хорошо значит экономика "загибается". А ха ха.
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Родионов Александр
Родионов Александр
Прощевай Остаточный, смысл (разум) и xaxол- это 2 параллельные прямые :-) это суть укроиньства- бути рагулём зовсим без людского мозока :-)
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