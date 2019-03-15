Я регулярно уделяю внимание теме растущей закредитованности населения РФ, поскольку она как нельзя лучше демонстрирует ситуация с благосостоянием населения “сверхдержавы”, покупательная способность которого падает ото дня ко дню. И, пожалуй, самым ярким моментом в этой тематике можно считать помимо регулярной статистики, факт обмена секретной документации сотрудниками обанкротившегося “Псковгеокабель” на погашение продуктовых кредитов.

Но, сегодня снова цифры. И цифры, в очередной раз радующие рекордными показателями погружения встающей с колен нации, в долговое болото.

Новости За Путиным пришли

Так, рост просроченности кредитных обязательств россиян за 2018 год составил 14 млрд рублей, что в сумме с неуплатами по срокам за январь 2019 (474 млн руб) составило без малого 40 млрд рублей, а общий долг домохозяйств, внимание, составил 15,9 трлн рублей! И как вы уже догадались - это абсолютный рекорд за все время существования такого образования как Российская Федерация.

По сути, нынешняя закредитованность населения сопоставима с почти 28% доходов населения РФ и практически добралась к 100% соответствию самому бюджету РФ. Иными словами, практически треть доходов населения РФ можно свести к нулю, поскольку это средства которые должны погасить кредиты.

Что же, светлое будущее с оккупированным Крымом и кучей метастаз “русского мира” по всей планете россиянам обеспечено. В нищете, загнивании, но с устойчивым чувством собственного превосходства и величия. И как тут не накатить флакончик “боярки” на радостях?

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