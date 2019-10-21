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21 октября • обновлено в 18:47
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Жуков угробил наибольшее количество бойцов за всю историю воин

Очень давно, кажется уже в прошлой жизни, мне лично удалось увидеть только что установленную статую Жукову, рядом с красной площадью в Москве. Тогда местные жители и приезжие стояли возле нее, цокали языками и что-то шепотом обговаривали, глядя на нее. Мне же еще тогда сразу пришли на ум слова старинного анекдота про Петьку и Василиваныча: "Стоит статУя, в лучах заката, а вместо…", ну дальше – сами помните, как было.

Но вот именно с тех пор, уже в пост-совке, с новой силой стал насаждаться мем о Жукове: "маршал победы". Уже к тому времени мне удалось многое почитать об этом деятеле и поскольку прочитанное было из новых, только что открытых источников, то этот новый культ выглядел особенно грязно и мерзко. Хотя в самом начале это было даже немного смешно и казалось, что эта дрянь просто не сможет прижиться. Но ошибся.

Чувак, проигравший (в качестве полководца) большинство крупнейших сражений, прямо виновный в разгроме его армии летом 1941 года, угробивший самое большое количество собственных войск за всю историю войн должен был стать анти-примером полководца, а его имя обязано было стать нарицательным для бездарного, тупого и крайне неудачного полководца. Но нет, уже новой стране (РФ) понадобился именно такой "герой" и между прочим, было это еще до Путина. Так что клиника там была постоянно, а не с приходом лысого коротышки.

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Тем не менее, сам подход, который использовала совковая, а потом и пост-совковая пропаганда к символизму Второй Мировой войны была правильным в том плане, что нужен был какой-то символ. Чем дальше уходит от нас та война, тем больше она становится чистой историей, прямо никого не касающейся, и для того, чтобы к ней легко было прикоснуться, нужны какие-то символы, точки входа в эту историю.

Так бывает всегда и это нормально. Сколько было войн, эпических битв, за всю историю даже сосчитать сложно. Только вот в конце концов мы вспоминаем Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, Горацио Нельсона и так далее. Это при том, что рядом с ними сражались не менее яркие полководцы и воины. Но это уже – второй или третий слой истории, а в первом приближении – всегда всплывают имена первой величины – символы эпохи или точки входа для сознания и познания.

И вот оказывается, что смошенничать можно даже в этом деле, формируя искусственную "точку входа" и выдавая какую-то откровенную дрянь, типа Жукова за великого полководца-победителя. Это не случайность и не ошибка, это – намеренная деформация информационного фона, необходимого для существования деформированной страны.

Жуков, Блюхер (пусть и не долго, пока не шлепнули), Кутузов, Суворов, Невский – имена одного и того же сорта. Их назначили символами "ратных подвигов" и сделали из них иконы. Но как только начинаешь копать факты, а не бродить за пестрой лентой лубочной истории, то с удивлением обнаруживаешь, какими ублюдками были эти персонажи.

В общем, еще в те времена, когда только поставили конную статую Жукова, увешанного орденами и медалями, никаких иллюзий по поводу "маршала победы" у меня не было, но это не отменяет того факта, что какой-то символ той войны таки нужен. Должна быть личность, которая воплощает дух того времени и чей вклад в разгром противников (а это была не только Германия, но и ее союзники, о чем в совке уверенно забыли) стал действительно значительным, и чьи действия были безупречными.

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Здесь мы изложим собственный вариант, с которым можно не соглашаться и спорить, но в любом случае, он намного ближе к идеальной кандидатуре, чем Жуков, и по сути является антиподом "красного мясника".

Для того, чтобы перейти к рассказу о личности, которую мы избрали в виде символа победы во Второй Мировой войне, обратим на важную и уж точно – объективную деталь обеих мировых войн. Как мы помним, Первая Мировая война зашла в глубокий клинч и стала позиционной. Более или менее широкие маневры начального ее периода, остались позади. Армии сидели в окопах и выковыривали оттуда друг друга артиллерией. Любые атаки заканчивались кучей трупов, которые обеспечивались работой уже многочисленных пулеметов.

По сути, позиционная война должна уходить либо в перемирие, поскольку явная победа перестала светить обеим сторонам, либо поход "до победного конца", будет обусловлен тем, у какой стороны первой закончатся ресурсы. Со времен Сунь-Цзы, предостерегавшего от такого рода войн, известен постулат о том, что победа в такой войне окажется у того, кто располагает большими ресурсами и/или, умеет их использовать наиболее эффективно.

В общем, на фронте сложилось гнетущее равновесие но с худшими перспективами у Германии и ее союзников. Это было обусловлено наличием у них двух фронтов: Западного и Восточного. А эта конфигурация всегда более ресурсоемка, чем война на один фронт.

Но в конце 1917 – в начале 1918 года, ситуация изменилась в пользу Германии. Большевики вывели Россию из войны, да еще и на позорных условиях, выплатив Германии контрибуции. С одной стороны, для Германии исчез второй фронт, а с другой, она смогла пополнить свои ресурсы за счет капитулировавшей россии.

Казалось бы, это изменение конфигурации большой войны, должно было открыть Германии второе дыхание, но на стороне Англии и Франции выступили США, со своей передовой промышленностью и громадными ресурсами. Собственно говоря, на этом война и кончилась. По крайней мере, германский Генштаб сделал правильные расчеты и выводы, которые показали неизбежное поражение в самом ближайшем времени. В итоге, Берлин подписал капитуляцию в знаменитом железнодорожном вагоне, стоящем в Компьенском лесу.

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Вторая Мировая война пошла приблизительно по тому же сценарию, но ситуация оказалась еще хуже. Если в первой войне союзники одой и другой стороны, вступили в войну одновременно, то здесь все оказалось намного хуже. С самого начала войны и до лета 1941 года, совок выступал в роли союзника Германии, которая за это время смогла выбить из войны Францию.

Собственно говоря, Гитлеру удалось решить вопрос второго фронта и в континентальной Европе он его уже не имел. Великобритания находилась на острове и в глухой обороне.

Теперь Германия прилагала все усилия для того, чтобы подрубить Англии пути пополнения ресурсов. Все хорошо помнят эпопею с немецкими подлодками, которые топили конвои в водах северной Атлантики, но немецкие рейдеры ушли далеко от берегов Германии и топили британские суда у берегов Южной Америки и даже Восточной Африки, в районе Мадагаскара.

В такой ситуации, даже имея огромный военно-морской флот, Британии пришлось очень тяжело и если бы не помощь США и Канады, сначала добровольцами, техникой и оружием, а потом и прямой военной помощью, то ей вряд ли удалось бы выстоять.

В такой ситуации Гитлер уже мог воевать с большевиками, в режиме одного фронта, и он был близок к тому, чтобы повторить свою французский успех. Мало того, что были разбиты совковые войска первого и второго стратегических эшелонов, были захвачены огромные ресурсные районы, в которых находилось сырье и промышленность.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Вторая мировая война
Персоны
Иосиф Сталин Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Россия
Тег
война
Источник
Источник: defence-line.org
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ничего нового ! Ничтожество всегда хочет унизить великих или исторически значимых людей, чтобы хоть немного на фоне их принижения возвеличиться самому! И трусливое ничтожество кало- едус ТОМУ ПРИМЕР! Это бесфамильное чмо, которое свои опусы ,переписанные из интернета, публикует в Обозе - и Маршал Победы Жуков, который САМ создавал свои победы, которого знает весь мир. Кало-едус даже не моська! Не комар! Это гумно комара!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Стаття незакінчена??
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