"Молчат как партизаны": ученый заявил о новых проблемах с Крымским мостом

Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту может создать новые угрозы для этого сооружения.

"Если пускать по нему полностью груженные составы, это опасно", – рассказал OBOZREVATEL российский гидрогеолог Юрий Медовар.

Он пояснил: в среднем состав состоит из 60 вагонов, каждый из которых весит по 100 тонн. Таким образом, общий вес состава – порядка 6 тысяч тонн. "Вы представляете себе нагрузку на арку, притом, что она сама весит 10 тысяч тонн? Могут быть колоссальные просадки", – предупредил ученый.

Строительство железнодорожной ветви Крымского моста Крымский мост

По словам Медовара, строители железнодорожной ветки полностью осознают эти риски, и поэтому будут применять тот же метод, который был применен во время открытия автомобильного движения: минимальная нагрузка.

В этом контексте ученый напомнил о том, что по автомобильной части моста проехали пустые Камазы. "А здесь пустят один паровоз с одним вагоном и скажут, что дорогу открыли", – допустил он.

Медовар также обратил внимание на тот факт, что в России предпочитают "молчать как партизаны", когда речь заходит о конкретных датах открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. "Они должны были сдать его еще год назад, но не сдали. Там большие проблемы с насыпью. Там вообще очень много проблем. Не случайно Крым попросил установить железнодорожное сообщение через материк", – заметил он.

"Давайте подождем и посмотрим, что будет", – резюмировал Медовар.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что 9-10 декабря по Крымскому мосту могут запустить железнодорожное движение. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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