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26 октября • обновлено в 17:15
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Запускать надо 2 дня: оружие "Судного дня" Путина оказалось пустышкой

3.3т Читать материал на украинском

Российская баллистическая ракета подводной лодки Р-30 "Булава-30" оказалась "критически небоеспособной" из-за отсутствия способности проходить через лед.

На это обратил внимание на своей странице в LiveJournal военный эксперт Максим Климов.

По его словам, пуск Р-30 "Булава-30" с атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 ("Борей") требует "чистых и крупных полыней". "Поиск таковых требует весьма длительного времени, что несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил (МСЯС)", — заверил эксперт.

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Оружие "Судного дня" Путина оказалось пустышкой

Оружие "Судного дня" Путина оказалось пустышкой

Газета.Ру

Так, по рассчетам Климова, если главнокомандующий все же отдаст приказ запустить свое оружие "Судного дня" из-подо льда, исполнен он будет минимум через день-два после того, как АПЛ найдет полынью. Такую проблему с хваленой ракетой военный назвал "нонсенсом".

Эксперт также обратил внимание на ряд нестыковок в заявлениях официальных лиц. Так, командование Вооруженных сил не раз объявляло об использовании во время учений "Булавы", однако на деле она так и не применялась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климов нашел недостаток еще в одном оружиии "Судного дня" – российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" , по его словам, опасен и для самой России.

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Россия
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Новости России
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза пробили очередное дно. Ребята, вы вообще, где этих экспертов берете????
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бухгалтер Борис, Тут все вирус Гудковой подхватили...Тупизма налицо)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы и вот такие вота эксперты вам тута целый день динь делень)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Сироткин Андрюха, на обглядывателе много ой, все такие эхсперты.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
военный эксперт напоминает мне ушлепка медовара))
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