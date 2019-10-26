Запускать надо 2 дня: оружие "Судного дня" Путина оказалось пустышкой

Российская баллистическая ракета подводной лодки Р-30 "Булава-30" оказалась "критически небоеспособной" из-за отсутствия способности проходить через лед.

На это обратил внимание на своей странице в LiveJournal военный эксперт Максим Климов.

По его словам, пуск Р-30 "Булава-30" с атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 ("Борей") требует "чистых и крупных полыней". "Поиск таковых требует весьма длительного времени, что несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил (МСЯС)", — заверил эксперт.

Оружие "Судного дня" Путина оказалось пустышкой Газета.Ру

Так, по рассчетам Климова, если главнокомандующий все же отдаст приказ запустить свое оружие "Судного дня" из-подо льда, исполнен он будет минимум через день-два после того, как АПЛ найдет полынью. Такую проблему с хваленой ракетой военный назвал "нонсенсом".

Эксперт также обратил внимание на ряд нестыковок в заявлениях официальных лиц. Так, командование Вооруженных сил не раз объявляло об использовании во время учений "Булавы", однако на деле она так и не применялась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климов нашел недостаток еще в одном оружиии "Судного дня" – российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" , по его словам, опасен и для самой России.

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