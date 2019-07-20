Запросил экстренную посадку: в России случилось новое ЧП с Superjet

Во Владивостоке (Россия) 20 июля совершил экстренную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.

Во время полета у лайнера треснуло лобовое стекло, сообщает "РЕН-ТВ". Отмечается, что воздушное судно авиакомпании "Якутия" следовало из Китая.

Во время ЧП на борту находились 69 пассажиров и 7 членов экипажа. Самолет сел во Владивостоке благополучно, пострадавших нет.

Иллюстрация. SSJ-100 авиакомпании "Якутия" ato.ru

Как писал OBOZREVATEL, это не первое ЧП с самолетами SSJ-100. Так, в ночь на 13 мая в РФ сломались сразу два этих лайнера. Их сняли с рейсов из-за технических неполадок.

Ранее, 5 мая, Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в московском аэропорту "Шереметьево", где загорелся.

В результате ЧП с самолетом российской компании "Аэрофлот" из 78 пассажиров и членов экипажа выжили 37 – погиб 41 человек. Аэропорт "Шереметьево" опубликовал хронологию авиакатастрофы лайнера.

Следствие озвучило главную версию катастрофы. Так, первопричиной, считают следователи, могли стать действия пилотов.

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