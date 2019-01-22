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Захват самолета в России: появилось видео допроса ''террориста''

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Следственный комитет Российской Федерации опубликовал фрагмент видео допроса 41-летнего Павла Шаповалова, 22 января захватившего самолет "Аэрофлота", следовавший из Сургута в Москву.

Запись появилась на странице СК РФ в Twitter. (Чтобы помотреть видео, доскрольте новость до конца).

На кадрах видно, что задержанный сидит в наручниках и, не поднимая глаз, неразборчиво отвечает на вопросы правоохранителей.

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В России захватили самолет: появилось видео изнутри
Захват самолета в России: появилось видео допроса ''террориста''

Скриншот из видео

"У тебя свой телефон есть? С собой?" — задали вопрос Шаповалову. Задержанный подтвердил наличие мобильника.

Отмечается, что самолет, курс которого хотел поменять житель Сургута, был осмотрен экспертами-криминалистами. Специалисты исследовали салон, сделав соответствующие фотографии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Шаповалов, пробиваясь в кабину пилотов, потребовал направить самолет "Аэрофлота" в Афганистан. В результате произошла внеплановая посадка в Ханты-Мансийске.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Следственный комитет Российской Федерации
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