Захват самолета в России: появилось видео допроса ''террориста''

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал фрагмент видео допроса 41-летнего Павла Шаповалова, 22 января захватившего самолет "Аэрофлота", следовавший из Сургута в Москву.

Запись появилась на странице СК РФ в Twitter. (Чтобы помотреть видео, доскрольте новость до конца).

На кадрах видно, что задержанный сидит в наручниках и, не поднимая глаз, неразборчиво отвечает на вопросы правоохранителей.

Скриншот из видео

"У тебя свой телефон есть? С собой?" — задали вопрос Шаповалову. Задержанный подтвердил наличие мобильника.

Отмечается, что самолет, курс которого хотел поменять житель Сургута, был осмотрен экспертами-криминалистами. Специалисты исследовали салон, сделав соответствующие фотографии.

Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова pic.twitter.com/weIjWp7iIw — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 января 2019 г.

Следователи и криминалисты СК России производят осмотр самолета, следовавшего рейсом Сургут-Москва и совершившего вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска pic.twitter.com/MJY7p160N9 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Шаповалов, пробиваясь в кабину пилотов, потребовал направить самолет "Аэрофлота" в Афганистан. В результате произошла внеплановая посадка в Ханты-Мансийске.

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