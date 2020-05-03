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3 мая • обновлено в 22:38
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Захарову могут уволить из МИД из-за Навального: в России разгорелся скандал

26.6т
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Пресс-секретаря российского Министерства иностранных дел Марию Захарову могут уволить из-за "дебатного скандала" с оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший российский политик и экс-вице-премьер Альфред Кох. По его словам, в противном случае неувольнение Захаровой будет означать поражение МИДа в целом.

"Захарова вначале вызвала Навального на дебаты, а потом сама же испугалась. Теперь она себя окончательно закопала тем, как объясняет весь этот треш. Никаких шансов. Она вызвала Навального на дебаты по-пьяни, а потом протрезвела? Или не было никакой пьяни, а Лавров позвонил и просто запретил? Или из АП? По факту, это полный зашквар и потеря "лица российской дипломатии". Ее скоро уволят. А если нет, тем хуже для них самих: у победителей не бывает таких лиц. На нем написано – поражение", – подчеркнул Кох.

Мария Захарова и Алексей Навальный

Мария Захарова и Алексей Навальный

24 канал

Он так же отметил, что Захарову на должность пресс-секретаря МИД выбрали в Кремле.

"Там посчитали, что это будет круто и стильно. Ну и выбрали: сообразно своим вкусам и интересам ("Любэ" и бои без правил). Оно (это лицо) и так больше походило на маруху-марафетчицу с одесской малины, а сейчас это лицо будет выглядеть еще и жалко. И если ее не уволят, это будет знак, что поражение уже не за горами", – резюмировал Кох.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "провокацией" марш на аннексированный Россией Крым, который должен состоятся 3 мая.

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Автор
Катерина Иванова
Персоны
Алексей Навальный Мария Захарова Альфред Кох
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Junio Van
Junio Van
какая-то палочка коха знает про увольнение Захаровой ))) Ну как там, ололоша aнaльный, уже победил Марию? )))
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Сергейко Серг
Сергейко Серг
Junio Van, сосет уже твоя мария ))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Junio Van, воняешь, дерьмо?
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4
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Перепил Недо
Перепил Недо
Такую забавную мартышку увольнять нельзя. Им бы с Зе дуэт составить.
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Теперь будет зарабатывать только публикуя свои фото в трусах и без в пьяном виде. )))
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