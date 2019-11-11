Загорелся на ходу: в России произошло ужасное ЧП с поездом "Москва-Киев"

В Брянской области России во время движения задымился локомотив пассажирского поезда "Москва-Киев".

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России в области, ЧП произошло около трех часов утра 11 ноября, передает ТСН.

"В 02:56 поступила информация о пожаре в электровозе пассажирского поезда назначением "Москва-Киев" по адресу: Навлинский район, железнодорожная станция "Алтухов", - говорится в сообщении.

В России на ходу загорелся поезд riafan.ru

Локомотивная бригада остановила состав и отцепила локомотив от вагонов. На место пожара отправили городские пожарные расчеты и пожарный поезд со станции в Брянске.

Как выяснили МЧСники, задымление произошло в электрощите.

"В 03:48 пожар локализован, в 03:58 он ликвидирован на площади 2 метра квадратных. Пострадавших нет", - добавили в ведомстве.

Также сообщается, что из-за инцидента поезд задержали на два с половиной часа. Сейчас причина пожара устанавливается.

Как писал OBOZREVATEL, ранее под Днепром вспыхнула электричка. Пассажиры, не дождавшись остановки состава, выпрыгивали из вагонов на ходу.

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