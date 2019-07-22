"Загнивающая" Европа? У Соловьева нашелся вид на жительство в стране ЕС

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, регулярно рассказывающий об "ужасах" жизни на Западе, сам имеет вид на жительство в Италии.

Об этом говорится в расследовании на сайте российского оппозиционного политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

Кроме того, Навальный показал фото документа скандального ведущего российских пропагандистских шоу. Согласно нему, вид на жительство в стране, которая является членом Европейского союза, помимо Соловьева имеют еще пять его детей.

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