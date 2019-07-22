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"Загнивающая" Европа? У Соловьева нашелся вид на жительство в стране ЕС

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, регулярно рассказывающий об "ужасах" жизни на Западе, сам имеет вид на жительство в Италии.

Об этом говорится в расследовании на сайте российского оппозиционного политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

Кроме того, Навальный показал фото документа скандального ведущего российских пропагандистских шоу. Согласно нему, вид на жительство в стране, которая является членом Европейского союза, помимо Соловьева имеют еще пять его детей.

"Загнивающая" Европа? У Соловьева нашелся вид на жительство в стране ЕС

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Персоны
Владимир Соловьев Алексей Навальный
Место
Россия
Тег
Новости России
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hunt andres
hunt andres
Дутая перемога. К тому не имеющая ничего общего с коррупцией.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хорошо-там где нас нет !, А Соловьев чиновник что-ли? Обычный журналист-частное лицо, который приглашает какелов в студию, чтобы показать москалям какие некоторые из вас вы тупые.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
hunt andres, по-твоему всё это в интересах России ? Господи, какие же вы больные !
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0
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CARGO 100
CARGO 100
Ну-ка расскажите, когда он (регулярно) рассказывает об "ужасах" жизни на Западе?
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4
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
CARGO 100, а с чего ты взяло, дерьмо, шо тебе тут должны? Даже просто ответить?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Всё пропало шеф. Высокооплачеваемый журналист купил виллу по цене трёшки в Москве и автоматом получил вид на жительство
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