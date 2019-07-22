"Загнивающая" Европа? У Соловьева нашелся вид на жительство в стране ЕС

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, регулярно рассказывающий об "ужасах" жизни на Западе, сам имеет вид на жительство в Италии.
Об этом говорится в расследовании на сайте российского оппозиционного политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Соловьев
Скриншот видео
Кроме того, Навальный показал фото документа скандального ведущего российских пропагандистских шоу. Согласно нему, вид на жительство в стране, которая является членом Европейского союза, помимо Соловьева имеют еще пять его детей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал документы, из которых следует, что Соловьев владеет виллой на озере Комо в Италии. Апартаменты были куплены в 2013 году за 1,021 млн евро. Навальный также выяснил, что в феврале 2018 года Соловьев купил себе автомобиль Maybach.
Комментируя эту новость, Соловьев заявил, что он много зарабатывает и имеет право на роскошную жизнь в Европе.
Также топ-пропагандист Кремля высказал недовольство высокими ценами на жилье в России и добавил, что в Италии недвижимость стоит гораздо дешевле.
Сообщалось, что Соловьев может потерять шикарную виллу в Италии на озере Комо в связи с проверками местной финансовой полиции.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.