"Зачем мучиться и поддерживать?" Профессор объяснил отсутствие украинских школ в России

Отсутсвие украиноязычных школ в России и школ с языками других нацменьшин – это результат экономии денег и ресурсов в Советском Союзе, сказал в интервью OBOZREVATEL российский профессор филологических наук Гасан Гусейнов.

По его словам, в отличие от политического преследования и подавления украинского языка в царской России, Союз не ставил специальной враждебной цели подавлять другие языки.

"Когда советская власть кончилась, многие решили: "А зачем нам нужны эти миноритарные языки? Зачем мучиться и поддерживать их? На это уходит много денег, все это дорого, а так есть русский язык – один на всех. Ну будет у них в паспорте написано, что они татары или калмыки, а зачем им их бесперспективный язык учить? Все равно хорошее образование получают на русском. Люди как-то свыкнутся, ну не будет у них этого языка", – отметил профессор.

Украинский язык в России Прямый

По его словам, за почти что целое столетие выросло два-три поколения людей, для которых язык их бабушек и дедушек, стал важной частью их идентичности.

"Язык, как бы мало ни было людей, которые на нем говорят, это базовый признак идентичности таких людей. И отказать им в этом на том основании, что это все слишком дорого поддерживать, был довольно странным шагом со стороны политиков", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, со следующего учебного года все школы в стране должны перейти на украинский язык. Русский останется только в начальных классах, и то при условии, что ученики являются представителями коренного народа или национальных меньшинств. Так заявили в Министерстве образования.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.