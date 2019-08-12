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Ядерный взрыв в России: появился список и фото погибших

4.6т Читать материал на украинском

Корпорация "Росатом" обнародовала список и фотографии атомщиков, которые погибли при взрыве под Архангельском.

Материалы в сети распространил Telegram-канал Mash. Речь идет об этих пяти инженерах:

  • Яновский Владислав Николаевич (71 год);

  • Вьюшин Алексей Николаевич (43 года);

  • Пичугин Сергей Евгеньевич (46 лет);

  • Коратаев Евгений Юрьевич (50 лет);

  • Липшев Вячеслав Юрьевич (40 лет).

Погибшие сотрудники "Росатома"

Погибшие сотрудники "Росатома"

Mash

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Также глава "Росатома" Алексей Лихачев уточнил, что все эти люди были сотрудниками Саровского ядерного центра и погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия".

Их похороны, как пишет "РЕН ТВ", прошли 12 августа в Сарове. Церемония прощания прошла в Российском федеральном ядерном центре – Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики. В Сарове объявлен общегородской траур.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Росатоме" сообщали, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов.

В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.

Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

Ранее отмечалось, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области в России произошел во время испытания ракеты на морской платформе. После завершения испытаний случилось возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия
Тег
Новости России
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Пошел за боярой а йоду забыл купить. Надо снова идти, а то от таких заголовков мне шо то поплохело.
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