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Ядерное ЧП в России: стало известно, что взорвалось под Архангельском

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Причиной гибели пятерых сотрудников корпорации "Росатом" во время чрезвычайного происшествия под Архангельском стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.

По словам научного руководителя Федерального ядерного центра в Сарове Вячеслава Соловьева, он был частью двигателя объекта военного назначения, пишет "Эхо Москвы".

Погибших во время взрыва специалистов-атомщиков похоронят именно в Сарове в понедельник, 12 августа.

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Взрыв

Взрыв

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Напомним, ранее сообщалось, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области в России произошел во время испытания ракеты на морской платформе. После завершения испытаний случилось возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.

Как писал OBOZREVATEL, в "Росатоме" сообщали, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов.

В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.

Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия
Тег
Новости России
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Krass Марк
Krass Марк
Путенская гривацапа ,которой террорист пугал мир е..нула
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