Ядерное ЧП в России: стало известно, что взорвалось под Архангельском

Причиной гибели пятерых сотрудников корпорации "Росатом" во время чрезвычайного происшествия под Архангельском стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.
По словам научного руководителя Федерального ядерного центра в Сарове Вячеслава Соловьева, он был частью двигателя объекта военного назначения, пишет "Эхо Москвы".
Погибших во время взрыва специалистов-атомщиков похоронят именно в Сарове в понедельник, 12 августа.
Взрыв
"Прямой"
Напомним, ранее сообщалось, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области в России произошел во время испытания ракеты на морской платформе. После завершения испытаний случилось возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.
Как писал OBOZREVATEL, в "Росатоме" сообщали, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.
Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
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