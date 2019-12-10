"Я забочусь о ветеринарах": в России жестко оконфузились рекламой об участниках ВОВ. Фото

В Орле (Россия) вывесили социальный билборд, на котором перепутали ветеранов с ветеринарами.

Фотографию конфуза опубликовали журналисты издания "InfoOrel". На билборде изображен пожилой человек с боевыми наградами и текстом "Я забочусь о ветеринарах вместе с "Волонтерами Победы".

В пресс-службе облправительства отметили, что рекламное агентство "Четыре сезона" выпустило рекламу без согласования текста с заказчиком.

В Орле жестко оконфузились рекламой об участниках ВОВ

"Ошибка в рекламном материале "Я забочусь о ветеранах вместе с Волонтерами Победы", размещенном на электронном табло в городе Орле, была допущена субподрядчиком – рекламным агентством "Четыре Сезона". В настоящее время заказчиком предъявлено требование к подрядчику о размещении федерального макета с корректным текстом", — сообщили в правительстве.

Как писал OBOZREVATEL, в Японии главнокомандующий Военно-морских сил страны устроил публичный троллинг своему коллеге из России. Во время официальной встречи он сфотографировался с гостем на фоне портрета адмирала Хейкатиро Того. Именно под его руководством было нанесено сокрушительное поражение российской 2-ой эскадре Тихоокеанского флота в Цусимском сражении во время Русско-японской войны 1904-1905 годов.

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