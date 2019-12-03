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3 декабря • обновлено в 20:42
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"Орден Сутулого": в армии России опозорились из-за наград СССР

3.4т
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Военный оккупационной армии России публично опозорился, запутавшись в фамилиях российских полководцев.

Видео курьезного прокола агрессора опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На боевом знамени у нас Орден Красного знамени, "орден Сутулого", Орден Суворова, орден Кутузова", – сказал российский военный, показав незнание истории собственной страны.

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Российские оккупанты

Российские оккупанты

Скриншот видео

Защитник Украины, в свою очередь, затроллил оккупантов за безграмотность, подколов их забавным комментарием.

"На боевом знамени – орден "Сутулого". Упс, Суворова! Господин полковник немного ошибся! Ватрушки зажигают", – высмеял россиян Штефан.

Примечательно, что в сленговой армейской речи "орден Сутулого" обозначает принуждение военнослужащего к физической работе (разгрузка негабаритных грузов).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии главнокомандующий Военно-морских сил страны устроил публичный троллинг своему коллеге из России. Во время официальной встречи он сфотографировался с гостем на фоне портрета адмирала Хейкатиро Того. Именно под его руководством было нанесено сокрушительное поражение российской 2-ой эскадре Тихоокеанского флота в Цусимском сражении во время Русско-японской войны 1904-1905 годов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия
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Комментарии
5
26
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5
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А где видео ? Кстати , смешно звучит " защитник Украины " относительно диваного офицера Штефана Штирлица!)))
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1
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Перемога!!!! Однозначно перемога!!!!!!
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Исаев Максим
Исаев Максим
Вижу высeр какого-то бaндepлога. Видео не вижу. Кто там, где там, о чём там говорит... Бaндepлог предлагает поверить на слово... Слово бaндepлога - уже смешно!
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