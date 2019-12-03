"Орден Сутулого": в армии России опозорились из-за наград СССР

Военный оккупационной армии России публично опозорился, запутавшись в фамилиях российских полководцев.

Видео курьезного прокола агрессора опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На боевом знамени у нас Орден Красного знамени, "орден Сутулого", Орден Суворова, орден Кутузова", – сказал российский военный, показав незнание истории собственной страны.

Российские оккупанты Скриншот видео

Защитник Украины, в свою очередь, затроллил оккупантов за безграмотность, подколов их забавным комментарием.

"На боевом знамени – орден "Сутулого". Упс, Суворова! Господин полковник немного ошибся! Ватрушки зажигают", – высмеял россиян Штефан.

Примечательно, что в сленговой армейской речи "орден Сутулого" обозначает принуждение военнослужащего к физической работе (разгрузка негабаритных грузов).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии главнокомандующий Военно-морских сил страны устроил публичный троллинг своему коллеге из России. Во время официальной встречи он сфотографировался с гостем на фоне портрета адмирала Хейкатиро Того. Именно под его руководством было нанесено сокрушительное поражение российской 2-ой эскадре Тихоокеанского флота в Цусимском сражении во время Русско-японской войны 1904-1905 годов.

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