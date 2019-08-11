Взрывы на складах в России: опубликовано эпические фото последствий катастрофы

В России ликвидировали возгорание, которое произошло на складах боеприпасов возле красноярской деревни Каменка Ачинского района.

По словам начальника регионального главка МЧС Игоря Лисина, сейчас на территории проводятся спасательные работы, передает "Интерфакс".

"Горение ликвидировано, сейчас проводятся работы – убеждаются в полной безопасности", – говорится в сообщении.

После ликвидации огня, прилегающая территория будет обследована спасателями. В окрестных лесах продолжают работать саперы, они ищут снаряды, которые могли разлететься по округе после повторных взрывов.

Взрывы в России Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ачинском районе Красноярского края РФ полностью потушен пожар, вызванный взрывами на военных складах.

Взрывы прогремели на территории военной части в Ачинском районе 5 августа. В результате ЧП пострадали минимум 8 человек, была объявлена эвакуация.

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