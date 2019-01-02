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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков
Российский политик, экс-депутат Госдумы РоссииВсе статьи автора

Взрывы домов в России продолжаются

2.8т

В жилом доме города Магнитогорска в Челябинской области взорвался газ. Количество жертв достигло 18 человек

"Теракт в голове автора заметки", – пишут мне в комментариях на вопрос, что же произошло в Магнитогорске.

Взрывы домов в России продолжаются

Взрывы в Магниторске

Конечно, может быть и так. Конечно, может, стоит прислушаться к местному губернатору Дубровскому, который предлагает подождать выводов следствия, не верить слухам, а верить в череду совпадений. Сначала под Новый год дом взорвался дом, потом под звуки стрельбы маршрутка, потом оцепили квартал, но все это совпадения. Может быть, давайте подождем выводов следствия.

Только одно спрошу: а скольких выводов следствия мы так и не дождались? Не буду ходить далеко – крушение самолета с доктором Лизой над Черным морем. Прошло 2 года. Итогов расследования нет.

Теракт в самолете над Синаем – сколько нас обманывали, что крушение было случайностью?

Герои России Мишкин и Чепига, поехавшие смотреть на шпиль, – это ведь, по официальной версии, тоже совпадение.

И сколько еще было таких "совпадений" – от массовой гибели людей, как в Беслане, "Норд-Осте", Сирии и Донбассе, до отдельных случаев – смерть Литвиненко, внезапная гибель спортивных функционеров?

Новости
Что случилось в Магнитогорске

Про взрывы домов 99 года можно и вовсе не говорить – связь слишком очевидна.

Я и не говорю, не берусь утверждать, но знаю другое: что ни одному официальному заявлению властей на двадцатом году диктатуры верить нельзя. Ни об экономике (вон, свежий отчет Счетной палаты о реальных цифрах экономического роста), ни о политике (ихтамнет), ни о происшествиях. Потому что вместо СМИ – Киселев, вместо выборов - спецоперация, вместо главы СК – ставленник Тамбовской ОПГ, вывозящий журналистов в лес. Кто вместо президента – тоже известно.

К власти нет ни малейшего доверия – это взаимно. Монета слишком долго вращалась на ребре – пришла пора падать. Остается лишь гадать, орлом или решкой, но вот что точно, чего не отменить – это падения.

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Автор
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Тема
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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Гудкова
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Рейтинг у ху.ла все падает и падает не удивлюсь если фсбшники решили пойти по проторенной дорожке.
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Куреза Александр
Куреза Александр
Гарант кладбищенской СТАБИЛЬНОСТИ кровожадный дедушка путлер не ХОЧЕТ КАК НА ПАРИЖЕ! .. Слопатыжрущие крепостные рабы готовьтесь! На пугабии есть четкий признак, как только кровожадный путлер начинает взрывать дома своих лишнехромосомных рабов - жди войнушку... "ГЕКСОГЕННЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ САХАР" завёз на какЦапию наверняка БАЦЬКА потому бомбить будут Минск...
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