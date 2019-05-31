Выпил воду с червями: в России чиновник опозорился из-за жалоб населения. Видеофакт

В Кемеровской области (Россия) чиновник показательно выпил стакан воды с червями, который местные жители принесли ему, чтобы подтвердить ужасное состояние водопровода.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Hue. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, заместитель мэра города Киселевск Сергей Шишкин попытался доказать, что вода якобы абсолютно безопасна, даже несмотря на червей, однако жители его поступок не оценили и продолжили требовать проведения дезинфекции.

В России чиновник выпил воду с червями Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как пишет местное издание "Новости Киселевска", за несколько недель до встречи с Шишкиным в водопроводной воде в поселке Карагайлинский завелись черви. Местные жители пожаловались в администрацию и насосно-фильтровальную станцию, однако ситуация не изменилась.

Отмечается, что теперь проблемой займутся Роспотребнадзор и прокуратура.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России чиновник госкомпании "Роскосмос" Станислав Жарков назвал людей, живущих в хрущевках, "скотобазой".

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