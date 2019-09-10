Выбросила из окон младенцев: в Узбекистане в роддоме произошло чудовищное убийство

В Наманганской области на востоке Узбекистана женщина выбросила из окна роддома своего и чужого ребенка, в результате чего оба младенца погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

Отмечается, что 9 сентября в 4:30 по местному времени на заднем дворе родильного комплекса районной больницы были обнаружены две новорожденные девочки с тяжелыми увечьями. Младенцев доставили в отделение реанимации, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались.

В Узбекистане роженица выбросила двух детей из окна pixabay.com

"В ходе предварительного следствия было установлено, что одна из пациенток, находясь в расстройстве из-за того, что ее дочка родилась с дефектом ног, решила избавиться от нее и скрыть преступление. Она выкинула из окна второго этажа родильного комплекса своего младенца и ребенка другой роженицы, лежавшей в этой же палате", – рассказали правоохранители.

Районная прокуратура по факту случившегося открыла уголовные дела по статьям "умышленное убийство" в отношении матери новорожденной и "ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей" в отношении ответственных лиц роддома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России в селе Исмаилово (Башкирия) мать заявила о пропаже ребенка, а позже призналась, что сама его убила и зарыла в навозе.

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