"Все из-за Украины": в России заговорили о жестком падении доверия к Путину

Из-за плохих отношений с Украиной президент России Владимир Путин теряет доверие и уважение внутри страны не только среди населения, но и среди кремлевских элит.

Свой ослабленный рейтинг он пытается поддерживать заграничными поездками и встречами с зарубежными актерами, которые громко освещаются госпропангандой, но это не дает нужного эффекта, сообщили авторы российского телеграм-канала Кремлевский мамковед.

"Путин практически перестал управлять страной, переложив это на плечи своих некомпетентных подчиненных. Понимая это, элитные группировки уже списали эту систему, готовятся к трансферу – идет ожесточенная борьба за ресурсы. Причиной этому есть крайне испорченные отношения с Украиной", – считают авторы канала.

Российская агрессия

И хоть глава РФ изо всех сил делает вид, что конфликт в Украине – сугубо внутренняя проблема этой страны, украинская повестка не перестает быть актуальной для России и во многом составляет накаленный градус в стране.

"Россияне недовольны испорченными отношениями с ближайшим соседом, и это крайне негативный фон для Путина. Невзирая на это, он не станет совершать лишних политических телодвижений, чтобы уладить конфликт. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки, выгодной для него, будет крайне сложно, несмотря на недавний телефонный разговор двух президентов", – подытожили в Кремлевском мамковеде.

Скрин-шот

Как сообщал OBOZREVATEL, вначале июня этого года российские социологи зафиксировали очередной низкий исторический рейтинг доверия Путину.Он составлял30,5%, что стало самым низким показателем с января 2006 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что результаты опросов не являются показательными, но позже потребовал у социологов разъяснений по такому опросу.

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