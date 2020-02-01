Время истекает? В России заговорили о резком ухудшении состояния здоровья Путина

Российский телеграм-канал Кремлевский мамковед, который часто публикует инсайды из Администрации президента, сообщил о плохом состоянии здоровья президента Владимира Путина.

Пост об этом появился 31 января поздно вечером. По их информации, "Путину был поставлен диагноз консилиумом российских и зарубежных врачей и его результаты оставляют желать лучшего".

"Состояние здоровья президента снова выходит на первый план. На днях ему был поставлен диагноз консилиумом видных российских и зарубежных врачей: результаты, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Данную информацию одновременно подтверждают не связанные между собой источники из Совбеза и АП. Спешка с переписыванием Конституции началась сразу после диагностирования недуга", – сообщили они.

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Насколько эта информация правдоподобна – неизвестно. Но стоит отметить, что российский политолог Валерий Соловей, у которого тоже часто бывают инсайды из Кремля, в своем свежем интервью OBOZREVATEL, несколько раз повторил фразу, что "Путин уходить из власти из-за обстоятельств, которые от него не зависят".

"Путин торопится и это самое важное, что надо понимать. Его время ограничено из-за личных обстоятельств. Поэтому так быстро вносятся изменения в Конституцию и началась спешка по решению конфликта с Украиной. Он дал указания все решить в этом году. Ждать выгодного момента, скорее всего, больше не будут. Считается, что ситуация, которая складывается сейчас вокруг России, наиболее благоприятная", – подчеркнул Соловей.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на экс-депутата палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая сообщали, что Путин серьезно болен. Такую информацию ей удалось получить в одной из австрийских клиник. Через сутки после публикации, 28 января, на своей странице в Facebook Канопацкая написала, что ей пришлось удалить этот пост из-за угроз.

"Не прошло и суток, как неожиданно и необъяснимо возбудились "ответственные товарищи" в рефлексии на мое сообщение, содержащее информацию, полученную в Австрии, о состоянии здоровья Владимира Путина. Еще немного, и мне окончательно сломают страницы в Facebook и Instagram, прицепом еще и заблокируют половину Байнета", – написала она.

Стоит отметить, что новости о плохом состоянии здоровья Владимира Путина время от времени появляются в информационном пространстве. Точно известно, что у него бывают серьезные проблемы со спиной, связанной с травмами, полученные на тренировках по самбо. Однако официальный Кремль ни разу не подтверждал ни одну из версий, отмечая, что президент Путин находится в прекрасной форме.

Гордон В 2017 году Путина поймали в корсете для больной спины

При этом, целый ряд политологов, в том числе и российских, были удивлены, насколько быстро в этом году Кремль взялся за внесения изменений в Конституцию.

"Спешка страшная, как будто бы за ними кто-то гонится. Но совершенно точно, что Путин уйдет из публичной политики, президентом он больше не будет", – отмечал в недавнем интервью OBOZREVATEL российский политолог Леонид Радзиховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили переименовать должность президента в "верховного правителя". С таким заявлением выступила рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ, собрав массу изменений к варианту реформы, о которой ранее заявил глава страны.

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