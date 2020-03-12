В России Путина поставили выше газа и нефти: нашлось оправдание обнулению

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заступился за президента России Владимира Путина перед критиками поправки в Конституцию РФ, обнуляющей все предыдущие президентские сроки.

Это произошло на пленарном заседании, сообщает пресс-служба Госдумы. По словам спикера, поправка призвана "сделать Россию сильнее".

"Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить", – подчеркнул Володин.

Вячеслав Володин и Владимир Путин

Он добавил, что видит развитие России в том, что у Путина сохраняется возможность избраться президентом после 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Госдума приняла в третьем чтении скандальные правки в Конституцию РФ, которые дают возможность Путину остаться в кресле главы государства.

Ранее Путин поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему снова переизбраться. Что из этого выйдет – читайте в нашем материале.

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