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Вокруг тайны перевала Дятлова разгорелся постельный скандал

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В российском Екатеринбурге делки начали продавать постельное белье с изображением последнего снимка рокового похода трагически погибшей группы Игоря Дятлова.

Это фото весьма символично. Туристы поднимаются на перевал навстречу своей погибели, пишет "КП". Фотографии белья легко найти в сети. На сером пододеяльнике нарисован туманный образ уходящих вдаль туристов.

Разработчики оправдываются: мол, не собираются зарабатывать на крови. Правда, при этом, как подметили журналисты, они называют трагедию на перевале "вкусной уральской историей".

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Реакция родственников жертв пока не последовала. Но россияне уже назвали этот неудачный дизайнерский ход настоящим кощунством.

Постель с группой Дятлова

Постель с группой Дятлова

"КП"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Общественный фонд памяти группы Дятлова передал прокуратуре фотографии и дневники погибших в 1959 году туристов. Он намерен обратиться в СК РФ с просьбой о возобновлении следственных мероприятий по делу.

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Россия
Тег
Новости России
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