Вокруг тайны перевала Дятлова разгорелся постельный скандал

В российском Екатеринбурге делки начали продавать постельное белье с изображением последнего снимка рокового похода трагически погибшей группы Игоря Дятлова.

Это фото весьма символично. Туристы поднимаются на перевал навстречу своей погибели, пишет "КП". Фотографии белья легко найти в сети. На сером пододеяльнике нарисован туманный образ уходящих вдаль туристов.

Разработчики оправдываются: мол, не собираются зарабатывать на крови. Правда, при этом, как подметили журналисты, они называют трагедию на перевале "вкусной уральской историей".

То самое последнее фото

Реакция родственников жертв пока не последовала. Но россияне уже назвали этот неудачный дизайнерский ход настоящим кощунством.

Постель с группой Дятлова "КП"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Общественный фонд памяти группы Дятлова передал прокуратуре фотографии и дневники погибших в 1959 году туристов. Он намерен обратиться в СК РФ с просьбой о возобновлении следственных мероприятий по делу.

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