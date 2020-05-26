Военный вертолет разбился в России: пассажиры погибли

В России военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту "Угольные Копи" в Анадырском районе Чукотского автономного округа.

На борту было четыре человека, которые погибли при крушении, сообщает Телеграм-канал 112.

"У вертолёта произошли технические неполадки в результате испытаний после технического обслуживания. После жесткой посадки судно загорелось. Борт принадлежит базе Дальней авиации", – говорится в сообщении.

На Чукотке разбился военный вертолет Ми-8

На Чукотке разбился военный вертолет Ми-8

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе подмосковного города Клин 19 мая разбился вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России. В результате крушения погиб весь экипаж в составе трех человек,

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