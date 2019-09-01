Военные Путина "случайно" обстреляли дома россиян: что произошло

В России при проведении военных учений из-за ошибки был обстрелян населенных пункт.

Так, несколько артиллерийский снарядов разорвались рядом с домами села Новоборзинское Забайкальского края. Инцидент произошел 30 августа, передает "Чита.Ру". Информации о пострадавших нет.

Источник издания в экстренных службах заявил, что причиной взрывов стали учебные артиллерийские стрельбы на полигоне "Борзя-Новая", расположенном по соседству.

Иллюстрация. Артиллерийский обстрел Podrobnosti.ua

По его словам, военные прервали учения, когда узнали, что снаряды упали вблизи села. В ночь на 31 августа военные обследовали окрестности Новоборзинского.

В свою очередь портал местной газеты "Вечорка", также со ссылкой на источник, связал происшествие с ошибкой координат при проведении учебных стрельб.

"Военные получили неправильные координаты, обстреляли Новоборзинское. Люди сидят без окон – они повылетали", – сообщил он.

Глава Борзинского района Юрий Сайфулин подтвердил, что слышал о взрывах, но не смог назвать причину случившегося.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что еще 1 октября 2017 года в оккупированном Крыму совершили несанкционированный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД.

Боевая часть ракеты со 100 килограммами взрывчатого вещества не сработала, что предотвратило масштабные разрушения. Двое российских военных понесли наказание за ошибку.

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