Власть в России сгниет заживо. Будет вонять долго и очень неприятно – российский музыкант

Треть населения России недовольна жизнью в своей стране. И хоть люди будут протестовать, ходить на митинги, писать возмущенные посты в интернете, но энергии и азарта скинуть нынешнюю власть у них нет.

Почему же распад России в нынешней ситуации мог бы стать благом для страны и как президент Владимир Путин работает в этом направлении – в интервью OBOZREVATEL рассказал российский музыкальный критик Артемий Троицкий.

– Когда-то вы говорили, что распад для России – это благо, и все, что делает Путин – уверенно движется к этой цели. Почему вы так думаете?

– Распад для России может обернуться благом. Совершенно очевидно, что Россия это гиперцентрализированная и бездарно управляемая страна. Я совершенно уверен, что если бы в Приморском крае управление велось не из Кремля, а каким-то тамошним премьер-министром, некоррумпированным, честным и профессиональным, то Приморский край был бы жемчужиной Дальнего Востока, а город Владивосток – конкурентом Гонконга и Шанхая. Вместо этого имеем нищету и печальную картину.

Если бы Россия управлялась умно, то очень может быть, что в ее сегодняшних границах она была бы процветающей страной.

К сожалению, с властями России очень не везет со времен Горбачева, поэтому я и считаю, что в сегодняшней ситуации распад для страны мог бы стать благом. А то, что Путин в этом направлении верно работает, так это не только я говорю об этом, но и многие другие тоже. Дальний Восток и Сибирь в экономическом плане практически контролируются Китаем. Но не думаю, что китайцы будут проводить какую-то военную агрессию, им это не надо. Они люди сдержанные и умные, добиваются своего без лишних жестов.

Артемий Троицкий mktravelclub.ru

– Вы живете в Эстонии, но являетесь гражданином РФ. Вам комфортно с российским паспортом на территории Евросоюза?

– Что значит комфортно? Когда я приезжаю в Россию, я конечно, испытываю очень сложные и смешанные чувства. С одной стороны, это моя Родина и страна, которую я очень люблю. Мне там нравятся многие вещи, начиная от конкретных мест, которые мне близки, с которыми у меня связаны какие-то воспоминания, ну и кончая, естественно, моими друзьями и родственниками.

С другой стороны, я вижу… В прошлом году я много ездил по провинциальной России, был в Великом Новгороде, Череповце, Вологде, Ярославле, в Угличе, в Иваново, в Екатеринбурге, и вижу, что людям там живется очень тяжело. Людей жалко, я им сочувствую. Люди озлоблены и агрессивны, потому что жизнь их складывается совсем не так, как им бы хотелось.

Россия – очень несчастливая страна. В первую очередь потому что правят в ней алчность, ложь и лицемерие. Жить в такой атмосфере очень тяжело и неприятно.

Есть еще некоторые вещи, которые мне не нравятся. Например, то, что Собянин сделал с Москвой. Это дурной вкус, уродство, что полностью выхолостило дух старой Москвы, который мне близок. Так что сказать, что встреча с Москвой и Россией мне всегда приятна – не могу.

С другой стороны, люди там не только выживают, но и живут, стараются придумывать что-то интересненькое. Культурная жизнь в России все еще существует. Я рад, что она есть и что ее не до конца зажали, хотя становится все сложнее и сложнее. Даже такие безобидные вещи, как концерты, выставки и акции, подвергаются репрессиям и облавам. Деятелей культуры арестовывают, цензура в СМИ свирепствует очень давно, так что тут никаких сомнений нет - свободы слова в России нет. Так что впечатления с одной стороны сладко-сентиментальные, а с другой стороны – удручающе-печальные.

– Падение рейтинга Путина до 13-летнего минимума означает, что он россиянам совершенно надоел?

– Нельзя доверять социологическим опросам – ни высоким рейтингам Путина, ни низким. Институт соцопросов в России невозможен. Не только потому, что он сфальсифицирован всеми спецслужбами, а в первую очередь потому, что россияне не говорят правду.

– Боятся?

– Они боятся, им неохота и никогда они правду о Путине и политике не скажут. Они могут сказать правду о каких-то экономических проблемах, об образовании, здравоохранении, но о Путине и о политике они правду не скажут. Так что основываться на опросах смысла не имеет.

Владимир Путин

Но то, что рейтинг Путина падает – это несомненно, хотя я и не считаю, что он когда-то был особенно велик. У Путина есть 10% твердой поддержки людей, которых можно назвать бенефициарами его режима. Это коррумпированные чиновники, силовики, члены их семей, ну и какое-то количество каких-то фриков и “бабушек за Путина”. Всех их процентов 10%, не больше.

Столько же людей Путину противостоят. А между этими двумя бамперами имеется огромное болото, изменения в котором такие, что если раньше было процентов 30-40 таких вялых сапортеров Путина, то теперь, из-за пенсионной реформы, их стало еще меньше. Скажем, процентов 20. Они перетекли в сторону столь же вялых противников Путина. В любом случае они ничего не делают и не решают.

Примерно трети населения вообще все пофигу. Им что Путин, что Ким Чен Ын, что Дональд Трамп – они полностью отделены от политики. Это несчастные люди, бедные, проживающие в сельской местности и им это все по барабану. Они заняты ежедневным, тяжелейшим выживанием и таких в России 30%.

– В последнее время много разговоров о том, что Путин понемногу теряет влияние и в Кремле, и в России в целом.

– Я думаю, у него достаточно внутренних резервов для поддержания своей власти. Это и достаточно высокие цены на нефть, которые не дают умереть экономике, это и силовики, которых он подкармливает это и полностью деморализованное общество. На какую-то революцию, на какое-то подобие майданов в России рассчитывать не стоит.

Люди будут терпеть, будут протестовать, ходить на какие-то митинги, будут писать возмущенные посты в интернете, но я не вижу в сегодняшнем российском народе энергии и азарта, чтобы скинуть эту власть.

– Как же власть в России тогда изменится?

– Эта власть просто сгниет заживо. Будет вонять долго и очень неприятно.

– Говорят, что Путин не будет баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024-м году, а уйдет, назначив себе приемника.

– Не думаю, что Путин уйдет. Существует множество механизмов сохранения его при власти. Это изменения в Конституции, введение каких-то новых постов, союзное государство с Лукашенко. В общем есть несколько сценариев и Путин у власти останется. В физическом плане он в полном порядке. Может быть какая-то рокировочка, но не такая, как была с Медведевым, а более похожая на то, что сделал в Казахстане Назарбаев.

– Новая украинская власть подает сигналы Кремлю, что хотела бы разрешить конфликт на Донбассе. Это возможно?

– Как ни странно да. Украине эта война не нужна, она ее истощает и убивает ее граждан. Путину эта война тоже, как и Донбасс, по большому счету не нужна. Донбасс для Путина – это такой чемодан без ручки и что с ним делать – непонятно. Ноша довольно тяжелая, а пользы от нее практически никакой, кроме патриотического гонора. Так что подвижки по Донбассу на каких-то новых условиях возможны.

Владимир Путин и Владимир Зеленский Телеканал 24

Если Порошенко консолидировал украинское население против общего врага, зарабатывал какие-то очки, отвлекал народ Украины от проблем борьбы с воровством и коррупцией, то у Зеленского таких соображений нет. Рейтинг у него и так огромный. Думаю, бизнеса на войне он не делает. Значит, у него есть больше стимула, чтобы остановить эту войну.

– У Зеленского и его команды нет политического опыта, особенно в международной политике. Существует большой риск попасть в ловушки Путина.

– Да, такой риск существует и в Кремле работа над этим ведется активно. Поэтому-то я не в восторге от избрания Зеленского, хотя парень он, вроде, симпатичный и пока больших ошибок не совершил. 21 июля рекомендовал бы голосовать за партию Вакарчука – хотя бы для соблюдения баланса. Баттл рокеров против комиков в Раде – это будет эпично!

– На каких условиях Россия заберет свою армию из Донбасса и вернет контроль над границей Украине?

– Для России это предмет торга, в первую очередь с Западом и Трампом. Трампу от России нужна поддержка по Ирану, какие-то подвижки по Сирии, Венесуэле. Ну а России в первую очередь нужна отмена санкций, потому что они действуют конкретно и достаточно эффективно.

– Российское государство должно пройти военный трибунал, а население попросить прощения в украинцев за 15 тысяч убитых на Донбассе?

– Путина и эту бандитскую шайку нужно судить и сажать. Я еще в 2012 году написал и исполнил на Болотной песню "Шайку Путина на нары". Это был хит в России, до сих пор я встречаю людей, у которых он на телефонном рингтоне. Россия должна просить прощения у украинцев. Должно быть честное покаяние и если новый российский лидер этого не сделает, то он недалеко ушел от Путина.

– После выхода американского сериала про Чернобыль, россияне заявили, что будут снимать свою версию, но уже с предателями и американскими шпионами. Зачем?

– Мне очень понравился этот сериал и удивило, что в Украине раздавались какие-то критические голоса. Это сериал честный, блестяще сделанный и действительно лучший сериал, снятый за границей про СССР. Более точного и глубокого фильма я не припомню. Ну а какие-то потуги российской пропаганды принизить его роль – просто смешны. "Чернобыль" сожрал весь мир живьем, а все эти контрпропагандистские статейки в пропагандистских СМИ – просто смехотворны. Их аргументация на уровне стеклопакетов домов Припяти, что просто смешно.

– Тем не менее вместо того, чтобы признать профессиональное качество сериала, россияне решили снять свою версию.

– Никогда они не признают. Так как показан в этом сериале СССР – это калька того, что делает сейчас Путин. Это одно и тоже. Если бы такой Чернобыль рванул сегодня на российской территории, ну скажем под Ленинградом, было бы еще хуже. В Припяти хотя бы люди вели себя героически и жертвовали собой ради спасения человечества. А сейчас этого нет, люди циники, а чиновники воры. Они бы на этих станциях воровать начали, а люди отказывались бы идти на ликвидацию последствий аварии. Мол, мы что биороботы, что ли? Что значит Родина велела? Плати 10 тысяч баксов, тогда пойду.

– Может это и правильно это?

– Может. Я говорю, что люди стали другими. Советские люди в этом смысле были более бескорыстными, на них можно было подействовать какими-то моральными увещеваниями. Поскольку власть в России настолько подлая, что просьбы, типа спасите других – не подействуют. Народ скажет: да пошли вы на х*й. Моя рубашка ближе к телу. Может, это и правильно, но тогда сдохли бы все вокруг.

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