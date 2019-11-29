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30 ноября • обновлено в 10:53
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"Охранников больше чем школьников": в сети высмеяли визит Путина к детям

3.6т
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Президент России Владимир Путин посетил детскую академию творчества "Солнечный город" в городе Нальчик, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети.

В ходе визита 10-классница Малика Рахаева показала российскому главе свое изобретение от вредной привычки грызть ногти, о чем пошутил Путин, передает "RT на русском" в Telegram (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Я сделала крем и лак для ногтей. Они на основе полыни. А полынь ведь очень горькое растение. Формируется рефлекс не брать пальцы в рот, так как неприятный привкус остается", – пояснила школьница.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Скрин видео

"Будет невкусно", – согласился Путин под смех присутствующих. При этом пользователи Twitter указали на то, что на ролике запечатлено больше охранников президента, чем учеников. Некоторые пошутили о психотропных свойствах полыни.

"Охранников больше чем школьников", "А в полыни есть туйон, вот их будет от него колбасить", – пишут в сети.

Отметим, президент РФ прибыл в Нальчик в том числе для проведения заседания Совета по межнациональным отношениям.

Комментарии к ролику

Комментарии к ролику

Скриншот

Комментарии к ролику

Комментарии к ролику

Скриншот

Комментарии к ролику

Комментарии к ролику

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Санкт-Петербурге во время открытия памятника писателю Даниилу Гранину президента России Владимира Путина оградили прозрачной стеной.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Нальчик
Теги
Новости России видео дети курьез соцсети
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Andria Viktor
Andria Viktor
Какой то бред.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
сцыт старый ботоксный педофил, ой как сцыт!
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Куралесов Вася, хотябы путинюгендов нагнали, или он и их боится? Скорее бы шиза покушения расплавила ботокс в его черепушке.
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