"Охранников больше чем школьников": в сети высмеяли визит Путина к детям

Президент России Владимир Путин посетил детскую академию творчества "Солнечный город" в городе Нальчик, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети.

В ходе визита 10-классница Малика Рахаева показала российскому главе свое изобретение от вредной привычки грызть ногти, о чем пошутил Путин, передает "RT на русском" в Telegram (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Я сделала крем и лак для ногтей. Они на основе полыни. А полынь ведь очень горькое растение. Формируется рефлекс не брать пальцы в рот, так как неприятный привкус остается", – пояснила школьница.

Владимир Путин Скрин видео

"Будет невкусно", – согласился Путин под смех присутствующих. При этом пользователи Twitter указали на то, что на ролике запечатлено больше охранников президента, чем учеников. Некоторые пошутили о психотропных свойствах полыни.

"Охранников больше чем школьников", "А в полыни есть туйон, вот их будет от него колбасить", – пишут в сети.

Отметим, президент РФ прибыл в Нальчик в том числе для проведения заседания Совета по межнациональным отношениям.

Комментарии к ролику Скриншот

Комментарии к ролику Скриншот

Комментарии к ролику Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Санкт-Петербурге во время открытия памятника писателю Даниилу Гранину президента России Владимира Путина оградили прозрачной стеной.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.