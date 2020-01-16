Вечеринки с Меладзе и дети в элитной школе ЕС: расследование OBOZREVATEL о новом премьере РФ

Российский президент Владимир Путин выбрал нового премьера – им стал Михаил Мишустин, который 9 лет работал главным налоговиком РФ. О чиновнике известно немногое. Он тщательно прячет семью, не попадает в громкие скандалы и долгое время неохотно общался со СМИ.

OBOZREVATEL провел собственное расследование, нашел родственников премьера и выяснил, как живет семья возможного преемника Путина.

Недвижимость на миллиард

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого Владимир Путин предложил назначить главой правительства РФ, тщательно скрывает от общественности свою семью. Судя по официально биографии – родился в Москве, есть супруга и три сына.

Родители Михаила Мишустина Соцсети

Отец будущего российского премьера Владимир Моисеевич работал экскурсоводом в музее Аэрофлота, который находится в Шереметьево. Жители Лобни (город в Московской области. – Ред.) добавляют, что мама Луиза была медицинским работником. Также у российского топ-чиновника есть младшая на 4 года сестра Наталья. На его семью оформлено 2,6 га земли на Рублевке, а стоимость недвижимости оценивается в 1 млрд рублей.

Сестра Наталья и Михаил Мишустин на семейной вечеринке Соцсети

Наталья танцует с Валерием Меладзе Соцсети

Сестра Наталья на своей странице в соцсетях выкладывает фото с семейных вечеринок, в которых "засветился" Валерий Меладзе. А пять лет назад она опубликовала фото с дочерью Софией и племянниками –дети в то время учились в Швейцарии.

Сестра Мишустина с дочерью Софией и "племяшками" Соцсети

OBOZREVATEL удалось с помощью опубликованных снимков выяснить, что дети чиновника учатся в Institut Le Rosey – школе-интернате в городе Роль в кантоне Во, Швейцария.

Самая дорогая школа в мире InstitutLe Rosey

Там учатся все потомки Мишустина и его сестры Натальи. На фото племянница нового премьера София сидит на клумбе возле одного из корпусов InstitutLe Rosey.

Племянница Мишустина возле корпуса школы Соцсети

Семестр обучения в элитной школе обойдется почти в 40 тыс. швейцарских франков, что по нынешнему курсу составляет 994 тыс. грн.

smapse.ru

Стоит упомянуть, что семья следила за новостями в Украине во время событий на Майдане. В тот период она "постила" картинки в поддержку "Беркута".

Фото со страницы Натальи

"Несолидно большому человеку в Лобне родиться"

А вот жители небольшого подмосковного городка Лобня (в 40 км от российской столицы) уверяют – чиновник их земляк. Жил в районе Букино на ул. Циолковского, и ходил в школу № 7. Несколько лет назад чиновник даже посетил родную школу, где провел для детей открытый урок.

Жители Лобни обиделись Соцсети

"Весь интернет перерыла – все данные начинаются с "родился в Москве" и с высшего образования. Видимо, с Лобни шмон и начнёт. Плохие воспоминания, наверное, о Лобне", – пишет местная жителньица Елена Белкович.

Соцсети

А вот другой житель Лобни подозревает, что не упомянули их город не случайно. "Исправили. Несолидно большому человеку в Лобне родиться", – не исключает Андрей Андреев. Другие надеются, что наоборот – после назначения земляка заживут, им построят три моста и кольцевую. "Да хоть бы один построили, а то экспрессы отменили, переезд перекопали", – жалуется Сергей Копержинский.

Соцсети

Стоит отметить, что на "непатриотичное" обучение в ЕС, который вводит санкции против России, у Мишустина есть деньги. В официальной биографии указано, что свое огромное состояние будущий премьер якобы сколотил во время работы в крупных компаниях: Международный компьютерный клуб, ОФГ Инвест.

Ежегодно доходы семьи Мишустина составляют десятки миллионов рублей. К примеру, в 2016 году он заработал 18,5 млн рублей (300 тыс. долларов), а его супруга 77,3 млн рублей (1,2 млн долларов).Согласно декларации о доходах за 2018 год, доход Михаила Мишустина составил 18 млн рублей (280 тыс. долларов), а его жены – 48 млн рублей (780 тысяч долларов).

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