Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Валерий Соловей
Валерий Соловей
Российский историк Все статьи автора

Кремль признал новую реальность

1.3т

Будет нервно, но обойдётся без полицейско-чекистской диктатуры

И вот почему:

1. Полностью отсутствует идеологическая, и, главное, организационно-кадровая основа диктатуры. "Злобные м...ки" (а именно так ласково именует силовиков гражданская часть элиты) умеют лишь отнимать и делить. Но не в состоянии выстроить эффективную организационную модель.

Новости
Жизнь после смерти: Путин у власти

2. Вся несиловая и даже, частично, силовая часть элиты и всё без исключения чиновничество Российской Федерации категорически против диктатуры чекистов. Чиновники, конечно, трусливые оппортунисты, но саботировать умеют блестяще. Это у русского человека врожденный талант.

3. Диктатура не нужна Путину, который иначе видит собственное место в истории и крайне опасна его окружению. Карт-бланш на предотвращение "оранжевой революции" не означает лицензии силовикам на учреждение нового политического режима. А пойти против "вождя" лидеры силовой партии не в состоянии.

Новости
Письмо милой хунте

4. Силовые методы не смогли подавить протест, а способствовали его нарастанию. В силовую опору режима вбит пока не очень видимый, но ощутимый клин - напряженность между Росгвардией и полицией нарастает. Кажущийся огромным силовой ресурс, в действительности, весьма ограничен. Для контроля ситуации в Москве мобилизована значительная часть ОМОНа со всей Европейской части России и с Урала. Географическое расширение и эскалация протеста измотают и деморализуют репрессивную машину.

5. Публичное отрицание Кремлём "политического кризиса" в действительности означает признание новой дискурсивной реальности. Эскалация протеста считается высоко вероятной (лично мне она представляется неизбежной). Характерная деталь: последние две недели среди связанных с властью криминализованных экономических агентов резко вырос спрос на кэш.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Валерий Соловей Валерий Соловей
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Валерия Соловья
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...