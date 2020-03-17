Вопреки разгоняемому в российских СМИ тезису о плане Кремля выйти из договора с ОПЕК, чтобы обвалить цену нефти и этим снизить добычу её в США, в реальности всё было гораздо проще и без всякого плана.

Кремль просто тупо "залетел" и не придумал ничего умней, как хлопнуть дверью и уйти с переговоров с ОПЕК в Вене. В чём-то это было логично, поскольку иначе Саудовская Аравия и другие выбросили бы РФ за шкирку как нашкодившего кота, либо Кремлю пришлось бы вылизывать пол, на который он дважды нагадил.

Первый "залёт" в том, что Москва в 2019 г. даже перестала скрывать невыполнение ею соглашения с ОПЕК от 2016 г. о сокращении добычи и продажи на импорт нефти. В том, что Москва договор будет исполнять изначально было большое сомнение. В январе 2020 г. ТАСС и другие информагентства прямо сообщили не только об увеличении добычи, но и о росте продажи нефти из РФ в 2019 г. Добыча нефти в 2019 г. в России выросла на 0,8% с 555,8 млн. т до 560,2 млн. т. Экспорт из РФ в страны дальнего зарубежья вырос на 3,7% от уровня 2018 г. и составил 248,51 млн. т. Цифру среднесуточного экспорта они указали в районе 4,99 млн. баррелей.

С точки зрения ОПЕК и других участников картельного сговора такая публикация была верхом цинизма и наглости. Москва даже не пыталась притворятся, что она не выполняет договор о снижении добычи для поддержания цен. Это притом, что статистику добычи газа в РФ в 2015 г. засекретили, а статистику по нефти рассекретили только в 2012 г. Этот ход имел простую цель – сообщить ОПЕК и другим участникам договора, что для России надо сделать исключение, поскольку она под санкциями и всё в ней плохо. Подобно тому, как такие исключения делали для Ирака, Ирана, Ливии и Венесуэлы.

Саудовскую Аравию и ОПЕК ссылка на санкции не убедила, и на переговорах в Вене делегацию РФ во главе с Александром Новаком поставили перед простым выбором: или РФ будет выполнять соглашение, или геть с рынка как нарушитель конвенции.

У Саудовской Аравии для принятия решения в пользу "Геть Россию с рынка" был еще один веский личный аргумент – спецслужбы Кремля плели заговор в королевском дворце и на этом погорели.

Этот второй "залёт" Москвы стал очевиден утром в пятницу 6 марта, когда Новак минимум второй раз за три дня переговоров заявил, что РФ выходит из соглашения с ОПЕК. В этот самый день в столице Саудовской Аравии произошло другое незаурядное событие. В дома трёх наследных принцев и очень влиятельных людей зашли сотрудники спецслужбы в масках и произвели их аресты и обыски в жилищах.

Были арестованы 77-летний младший брат правящего короля Ахмед ибн Абдул-Азиз, его сын Мухаммед ибн Наиф, лишенный в 2017 г. права занять престол и его сводный брат Наваф ибн Наиф. Некоторые издания писали, что в сумме арестовано 20 принцев, но большинство упоминало лишь троих. При этом все в разных формулировках сообщали: принцев обвиняют в заговоре и подготовке переворота с целью устранить кронпринца Салмана, исполняющего обязанности короля при своём 85-летнем отце.

Официальные власти Саудовской Аравии публично никаких обвинений арестованным не предъявили. По данным "Гардиан" двоих главных заговорщиков отпустили домой уже в воскресенье, а королю пришлось участвовать в публичном мероприятии, чтобы показать всем, что он жив, бодр, чего и другим желает. Принц Наваф прислал записку семье, чтобы передали парадный халат для выступлений, из чего "Гардиан" сделала вывод, что он как минимум жив.

Заговор во дворце дело обычное, особенно если монархия молодая и порядок занятия престола в ней не устоялся. Монархия Саудитов молодая – ей всего около ста лет, если не пытаться придать ей большую древность. У монархий есть вечная проблема: мало детей – плохо, династия может прерваться. Много детей – тоже плохо, родственники начинают уничтожать друг друга, устраивать заговоры, перевороты и династические гражданские войны.

Саудитам пока удавалось крайностей избегать. Лишь в 2017 г. кронпринц Саламан арестовал и закрыл в отеле "Ритц-Карлтон" около 500 членов правящей фамилии и связанных с ними лиц. Как сообщалось – в рамках компании по борьбе с коррупцией в большой королевской семье. Но возможность заговора подразумевалась по умолчанию. В итоге обвиняемые в коррупции передали солидные суммы в казну и в благотворительные фонды, всех отпустили, но осадок остался.

В этом контексте аресты 6 марта не выглядят чем-то сверхъестественным, тем более, что младший брат короля второй десяток лет как в открытой оппозиции к нему. Даже был из-за этого в эмиграции в Лондоне. Для оппозиционеров он огромный авторитет и в декабре 2018 г. они совместно с международными силами добились его возвращения в страну. Король и кронпринц обещали его не преследовать. И вот – вполне логичный арест, поскольку в большой семье Саудитов многие недовольны тем, что трон отойдёт после смерти короля к его сыну и кронпринцу Саламану. Оппозиция видит этому альтернативу в популярном брате короля, как в переходной фигуре. Ситуации такова, что он может лично не участвует ни в каких заговорах и движениях, но после переворота ему с вероятностью в 99% предложат возглавить власть, пусть и номинально. Не удивительно, что кронпринц его 6 марта арестовал, так сказать, для профилактики вируса заговора, а 8 марта отпустил.

В СМИ РФ об этих арестах распространяется версия: спецслужбы Саудовской Аравии сорвали дворцовый переворот, который готовили ЦРУ и разведка Великобритании. Кто же ещё может готовить переворот в Саудовской Аравии, как не ЦРУ. Но есть подозрение, что даже авторы этой версии в неё верят.

Интересно, что МИД РФ официально никак не отреагировал на новость о заговоре. Промолчал не только Лавров, но и Захарова, сходу комментирующая всё. У неё 6 и 12 марта были брифинги, где она поведала, что её очень беспокоят Украина, Боливия и Гайана. К тому, что Украина ежедневно беспокоит Захарову, все привыкли. К эпизодам беспокойства за Боливию тоже, тем более, что Захарова прямо назвала причину – в мае там выборы.

О Гайане забеспокоились вероятно впервые с 1980-ых. Захарова сильно обиделась на Гайану, что та, вместо того, чтобы направить в МИД РФ ноту о вмешательстве в выборы и получить от него ответ – "Нас там нет", рассказала об о всём этом в СМИ. За это Захарова объявила Гайане выговор, но заверила: дружба российского народа с братским народом Гайаны никогда не прервётся, несмотря на такие досадные недоразумения. О том, что три фирмы из США и Китая в 2019 г. впервые добыли в Гвиане и продали один млрд. нефти и обещают добыть ещё, Захарова скромно умолчала, как и о заговоре и арестах в Эр-Рияде, которые обвалили позицию Новака на переговорах с ОПЕК.

Никакого сложного плана у Кремля типа выйти из договора с ОПЕК, чтобы обвалить цены и этим снизить добычу сланцевой нефти в США не было. Был примитивный план вынудить ОПЕК не обязывать РФ сокращать добычу, но он провалился. В результате РФ шумно вышла из соглашения, но пообещала, что может вновь попроситься в него.

В этой ситуации Новак и другие официальные лица стали с умным видом рассказывать, что у Кремля есть сложный план. Лево-правой оппозиция тоже поставили задачу кричать, что цель – обвалить добычу нефти в США святая, но сам план идиотский. Кремлю было удобней создать вид, что есть сложный план, пусть и идиотский, чем признать, что ничего такого у него нет. Это было особенно важно в условиях, когда ОАЭ, Кувейт и Ирак вслед на Саудовской Аравией к 12 марта заявили о скидках на свою нефть. В результате возник арабский нефтяной фронт против РФ на полях Третьей мировой войны.

В условиях, когда эпидемия короновируса ещё до начала переговоров в Вене привела к падению спроса на нефть в Китае и цен, попытка РФ качать права в ОПЕК была обречена на неудачу сразу. Но Москва выполняла свой план по спецоперациям и влетела так, что 11 марта белорусский премьер Сергей Румас направили ей план почётной капитуляции и "обнуления" её "нефтяного манёвра".

РФ явно будут слажено выдавливать с мирового рынка нефти, и придётся продавать её по бросовым ценам Китаю, в духе заявленного в 2014 г. разворота на Восток. Так что, у Румаса есть хорошие шанс принять нефтяную капитуляцию у Кремля, разумеется, если у того опять не появится какой-нибудь многоходовый идиотский план. В целом вся история с выходом РФ из соглашения с ОПЕК и прочим – замечательная иллюстрация того, как векторы действия разных акторов дают в сумме результат, которого никто не ждал. Даже в ЦРУ вряд ли ожидали от Москвы такой глупости, но оказалось, они её недооценили.

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