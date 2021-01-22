В Татарстане произошел взрыв на нефтяном предприятии: есть жертвы. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
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На российском нефтепредприятии произошел взрыв

В Татарстане на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево Сармановского района произошел взрыв.

Как сообщает "РЕН ТВ", в результате погибло два человека, еще один пострадал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инцидент случился на ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" при проведении испытания сжатым воздухом емкости сброса воды.

Другие обстоятельства произошедшего уточняются. Прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента.

В результате взрыва погибло два человека
Взрыв произошел при проведении испытаний сжатым воздухом
Село Большое Нуркеево

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 года на танкере "Генерал Ази Асланов" под российским флагом в акватории Азовского моря близ Керченского пролива произошел взрыв и пожар.

Причиной взрыва могли стать нарушения техники безопасности или огневые работы. Также рассматривается версия взрыва паров топлива.

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