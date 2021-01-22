В Татарстане произошел взрыв на нефтяном предприятии: есть жертвы. Фото

В Татарстане на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево Сармановского района произошел взрыв.

Как сообщает "РЕН ТВ", в результате погибло два человека, еще один пострадал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инцидент случился на ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" при проведении испытания сжатым воздухом емкости сброса воды.

Другие обстоятельства произошедшего уточняются. Прокуратура Сармановского района проводит проверку по факту инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 года на танкере "Генерал Ази Асланов" под российским флагом в акватории Азовского моря близ Керченского пролива произошел взрыв и пожар.

Причиной взрыва могли стать нарушения техники безопасности или огневые работы. Также рассматривается версия взрыва паров топлива.