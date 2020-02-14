В Северной Осетии экс-прокурор убил жену кочергой, а тело закопал в огороде

В Северной Осетии бывшего старшего прокурора местной прокуратуры обвинили в жестоком убийстве своей гражданской супруги, которая более месяца считалась пропавшей. Тело женщины с проломанным черепом обнаружили на его загородной даче.

Хотя заявление о пропаже 5 января женщины сделал сам подозреваемый Игорь Чельдиев после того, как ее сестра, проживающая за пределами Осетии, забила тревогу. Об этом сообщает "Новая газета".

По словам сыщиков, дом Чельдиева осматривали еще в январе, однако ничего подозрительного не обнаружили. Во время повторного осмотра внимание одного из оперативников привлек небольшой холмик в дальнем конце участка, рядом с кирпичным забором дачи.

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При этом еще до начала повторных раскопок мужчина признался, что зарыл там жену Ирину Боженко, которая, по его словам, якобы неудачно упала и ударилась головой.

Но вот при обследовании тела женщины, у нее обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму. Как отметили специалисты, по предварительной версии, смерть наступила от удара каминной кочергой.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК (Убийство), а преступника, который написал явку с повинной, задержали.

Игорь Чельдиев "Вызов времени"

Отмечается, что Чельдиев был старшим прокурором отдела прокуратуры Северной Осетии, занимавшимся надзором за работой ФСБ в сфере противодействия экстремизму. В начале 2017 года его наградили знаком отличия "За верность закону". После увольнения в 2019 году он дал несколько интервью местным блогерам, в которых в том числе критиковал своих колег-прокуроров.

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