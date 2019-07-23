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В России жестоко расправились с террористом "Л/ДНР": момент попал на видео. 18+

7.7т Читать материал на украинском

В Москве (Россия) жестоко расправились с мужчиной в камуфляже "Горка": ему нанесли несколько ножевых ударов.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В комментариях российских сообществ написали, что "херой приехал из Дырляндии".

Террорист и нападающие

Террорист и нападающие

Скриншот

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Ролик сняли очевидцы. На видео видно, как между террористом и двумя мужчинами возник конфликт. Один из них начал бить боевика, а потом бросил на лавку. После этого другой нанес ему удары ножом.

Сообщение о расправе над террористом

Сообщение о расправе над террористом

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве во время открытия паба бармен убил буйного посетителя. Сотрудника заведения задержали правоохранители.

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Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия Москва
Тег
ДНР
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Комментарии
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Смешно
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Россия гостеприимно встретила того кто ей поверил, ничего нового . Только в России могут говорить братский народ и тыкать этот народ ножом, такого даже в Сомали нет - дикая страна !
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CARGO 100
CARGO 100
Какие же вы дурни ... Постановку делаете реальностью ...
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Makc Махов
Makc Махов
CARGO 100, постановка, бгггггаааа! Фюрер кремля тоже из воска? Бгггггаааа
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hunt andres
hunt andres
Обоз, постите хню - не трогайте комменты, называющие хню хней!
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hunt andres
hunt andres
Перевести бы еще на русский...
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hunt andres
hunt andres
Себостьян Прейро, ты попутал, селюк. Чому, ось да але - не державный лексикон. Селюковский. То есть твой.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
hunt andres, чого захотів. Вчи державну! Селюк!)))
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