В России жестоко расправились с террористом "Л/ДНР": момент попал на видео. 18+

В Москве (Россия) жестоко расправились с мужчиной в камуфляже "Горка": ему нанесли несколько ножевых ударов.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В комментариях российских сообществ написали, что "херой приехал из Дырляндии".

Террорист и нападающие Скриншот

Ролик сняли очевидцы. На видео видно, как между террористом и двумя мужчинами возник конфликт. Один из них начал бить боевика, а потом бросил на лавку. После этого другой нанес ему удары ножом.

Сообщение о расправе над террористом Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве во время открытия паба бармен убил буйного посетителя. Сотрудника заведения задержали правоохранители.

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