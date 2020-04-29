В городе Выборг Ленинградской области в России в результате пожара в частном доме погибла семья с 6 маленькими детьми.

Видео огненного ЧП, которое произошло ночью 29 апреля, опубликовали в Telegram-канале LIFE SHOT (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Огонь охватил здание на площади 120 квадратных метров на Малой Водяной улице. В результате пожара погибли родители и шесть девочек возрастом от года до восьми лет. По другим данным, младшей девочке было всего 1,5 месяца.

В Выборге в доме сгорела семья

Как сообщается в канале Mash на Мойке, старшему ребенку удалось выжить – 15-летняя девочка осталась на ночь у бабушки.

В Выборге в доме сгорела семья moika78.ru

В Выборге в доме сгорела семья moika78.ru

Причина пожара пока не установлена, однако семью знали как неблагополучную.

На место трагедии оперативно прибыли экстренные службы, но ветхое деревянное здание выгорело дотла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в подмосковной Борисовке при пожаре в частном доме погибла семья из четырех человек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.