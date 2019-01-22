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В России захватили пассажирский самолет: что известно

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В России пассажир авиарейса Сургут-Москва (SU1515) днем 22 января во время полета потребовал направить самолет "Аэрофлота" в Афганистан.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Как стало известно, на борту произошла нештатная ситуация.

При этом, согласно данным сервиса Flight Radar, самолет ушел с курса и развернулся.

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Позже стало известно, что самолет направили в Ханты-Мансийск.

Также РЕН ТВ опубликовало фото возможного угонщика самолета. Его зовут Павел, ему 41 год и во время взлёта он сидел на месте 14А.

В России захватили пассажирский самолет: что известно

В 13:19 борт AFL1515 приземлился в Ханты-Мансийске. По информации Mash, на борту самолета находятся 75 человек, в том числе семь членов экипажа и пять детей.

Как сообщил начальник Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Александр Шулепов, на борту имел место факт хулиганства со стороны одного из пассажиров.

В России захватили пассажирский самолет: что известно

Салон самолета

Экипажу самолета "Аэрофлота" удалось уговорить пассажира, потребовавшего изменить маршрут, на дозаправку в Ханты-Мансийске, сообщил источник РИА Новости. Когда самолет приземлился, мужчину задержали. В то же время источник сообщил, что пассажир находится в состоянии опьянения.

Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил задержание захватчика.

В России захватили пассажирский самолет: что известно
В России захватили пассажирский самолет: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января самолет Уральских авиалиний из Москвы в Дубай экстренно сел в Волгограде. Причиной стало то, что несколько пассажиров отравились. Четверых увезли на "скорой" в больницу, пятый отказался от госпитализации

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
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Кучеренко Дмитрий
Кучеренко Дмитрий
Очередной упоротый горилкой хохол, возвращающийся с мытья унитазов у нефтяников, захотел острых ощущений! Ну что, ждем развития! ))))
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Кучеренко Дмитрий
Кучеренко Дмитрий
Мила Людмила, идиотка ты, раз постишь по нескольку раз, или ты просто заика??
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Мила Людмила
Мила Людмила
Кучеренко Дмитрий, Бог ты мой, какой же ты идиот
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Человек захотел нанести визит,к дружественным союзникам РФ талибам,а ему сразу руки крутить. Нехорошо
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Макс Махов
Макс Махов
Шеф в Афганистан, плачу два билета, сказал солдат Вермахта Кацапии и лег спать в кресло! 😆🤣😅😁😜😜😀🖕🇷🇺
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