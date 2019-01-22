В России захватили пассажирский самолет: что известно

В России пассажир авиарейса Сургут-Москва (SU1515) днем 22 января во время полета потребовал направить самолет "Аэрофлота" в Афганистан.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Как стало известно, на борту произошла нештатная ситуация.

При этом, согласно данным сервиса Flight Radar, самолет ушел с курса и развернулся.

Новости На западе Китая захвачен самолет

Позже стало известно, что самолет направили в Ханты-Мансийск.

Также РЕН ТВ опубликовало фото возможного угонщика самолета. Его зовут Павел, ему 41 год и во время взлёта он сидел на месте 14А.

В 13:19 борт AFL1515 приземлился в Ханты-Мансийске. По информации Mash, на борту самолета находятся 75 человек, в том числе семь членов экипажа и пять детей.

Как сообщил начальник Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Александр Шулепов, на борту имел место факт хулиганства со стороны одного из пассажиров.

Салон самолета

Экипажу самолета "Аэрофлота" удалось уговорить пассажира, потребовавшего изменить маршрут, на дозаправку в Ханты-Мансийске, сообщил источник РИА Новости. Когда самолет приземлился, мужчину задержали. В то же время источник сообщил, что пассажир находится в состоянии опьянения.

Национальный антитеррористический комитет РФ подтвердил задержание захватчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января самолет Уральских авиалиний из Москвы в Дубай экстренно сел в Волгограде. Причиной стало то, что несколько пассажиров отравились. Четверых увезли на "скорой" в больницу, пятый отказался от госпитализации

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.