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15 января • обновлено в 09:19
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В России загорелся иранский сухогруз: подробности

1.8т
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В среду, 15 января в Российской Федерации загорелся сухогруз Kasra-1, что ходит под флагом Ирана.

ЧП произошло в Махачкалинском порту Дагестана, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"От работника Махачкалинского порта поступила информация о возгорании на иранском сухогрузе, пришвартованном на причале номер 1. По имеющимся сведениям он без груза. К месту прибыли 3 отделения пожарно-спасательных автомобилей, открытого горения нет, идет задымление", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что огонь начался в каюте капитана, площадь возгорания 5 на 7 метров.

"Открытого горения нет, угроза распространения отсутствует. Пострадавших нет", – отмечено в информации.

В результате действий спасателей возгорание на иранском сухогрузе в Махачкале полностью ликвидировано.

Пожар на сухогрузе

Пожар на сухогрузе

МЧС РФ

Пожар на сухогрузе

Пожар на сухогрузе

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мурманске (Россия) во время проведения ремонтных работ загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов".

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия Махачкала
Теги
пожар Новости России
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
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