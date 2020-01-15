В России загорелся иранский сухогруз: подробности

В среду, 15 января в Российской Федерации загорелся сухогруз Kasra-1, что ходит под флагом Ирана.

ЧП произошло в Махачкалинском порту Дагестана, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"От работника Махачкалинского порта поступила информация о возгорании на иранском сухогрузе, пришвартованном на причале номер 1. По имеющимся сведениям он без груза. К месту прибыли 3 отделения пожарно-спасательных автомобилей, открытого горения нет, идет задымление", – сказано в сообщении.

Отмечается, что огонь начался в каюте капитана, площадь возгорания 5 на 7 метров.

"Открытого горения нет, угроза распространения отсутствует. Пострадавших нет", – отмечено в информации.

В результате действий спасателей возгорание на иранском сухогрузе в Махачкале полностью ликвидировано.

Пожар на сухогрузе МЧС РФ

Пожар на сухогрузе

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мурманске (Россия) во время проведения ремонтных работ загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов".

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