В России выявили коронавирус у врача, с которым общался Путин

У главврача больницы в Коммунарке под Москвой Дениса Проценко диагностирован коронавирус COVID-19.

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О положительном анализе на своей Facebook-странице сообщил сам врач.

"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", – написал он.

При этом, 24 марта, Проценко контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным, когда проводил экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся COVID-19.

Владимир Путин и Денис Проценко, 24 марта 2020 год Global Look Press

Кроме того, он без маски встречался также с мэром Москвы Сергеем Собяниным, вице-премьером России Татьяной Голиковой и пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

Таким образом, все контактирующие с Проценко лица, должны пойти на двухнедельную самоизоляцию.

При этом Песков сообщил, что Путин "регулярно тестируется на коронавирус".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с президентом России Владимиром Путиным в больнице Коммунарки под Москвой, где лечат пациентов с коронавирусом.

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