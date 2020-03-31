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31 марта • обновлено в 17:16
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В России выявили коронавирус у врача, с которым общался Путин

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У главврача больницы в Коммунарке под Москвой Дениса Проценко диагностирован коронавирус COVID-19.

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О положительном анализе на своей Facebook-странице сообщил сам врач.

"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", – написал он.

При этом, 24 марта, Проценко контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным, когда проводил экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся COVID-19.

Владимир Путин и Денис Проценко, 24 марта 2020 год

Владимир Путин и Денис Проценко, 24 марта 2020 год

Global Look Press

Кроме того, он без маски встречался также с мэром Москвы Сергеем Собяниным, вице-премьером России Татьяной Голиковой и пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

В России выявили коронавирус у врача, с которым общался Путин

Таким образом, все контактирующие с Проценко лица, должны пойти на двухнедельную самоизоляцию.

При этом Песков сообщил, что Путин "регулярно тестируется на коронавирус".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с президентом России Владимиром Путиным в больнице Коммунарки под Москвой, где лечат пациентов с коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
Теги
болезнь карантин
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a alexeyon
a alexeyon
людям желать заболеть не хорошо, но если это Путин то пусть болеет .. Врач пусть выздоравливает, ему еще людей лечить, не путайте с Путиным.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Выздоравливай скорее, добрый доктор.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пипец. Хо)(хлы, вы реально больны Путиным! Врач Путина, повар Путина, теppopисты Путина, трубопроводы Путина, рaкеты Путина, самолеты Путина, пропaгaндuсты Путина...И после этого вы говорите что это в России поклоняются Путину? Вам самим не смешно?)
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