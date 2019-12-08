В России выбросился из окна скандальный топ-чиновник: что известно

В России нашли мертвым вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, который находился под домашним арестом. Он погиб при падении из окна пятого этажа.

В следственном комитете смерть чиновника подтвердили, передает "RT на русском".

"По факту его гибели следственными органами регионального следственного управления СК России организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели", – сообщили в СК.

Глеба Чулкова нашли мертвым news-r.ru

Чулкова задержали 16 октября. Его заподозрили в попытке хищения имущества государственного комплекса "Рассказовский рынок". Чиновник находился под домашним арестом. В последнее время, пока шло следствие, он проживал в квартире своей матери на пятом этаже.

На должность замглавы администрации области он был назначен в 2008 году.

Как сообщают местные СМИ, около месяца назад Чулков дважды пытался свести счёты с жизнью.

Как писал OBOZREVATEL, в Москве 7 декабря, нашли мертвым замкомандира российского Президентского полка Романа Лотвина.

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