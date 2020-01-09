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9 января • обновлено в 17:49
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В России на НПЗ прогремели взрывы: вспыхнул масштабный пожар. Видео

3.3т
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В Ухте (Россия) в районе нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв.

Об этом в социальных сетях сообщили жители города. По их словам, взрыв был такой силы, что в Ухте на минуту стало светло, как днем, а по улицам прокатилась взрывная волна. Жители констатируют – хлопок был такой силы, что тряхнуло близлежащие дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

После взрыва загорелась установка по переработке дизельного топлива на площади 200 кв. метров. Позже стало известно, что площадь пожара выросла до 1000 квадратных метров, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.

В Ухте вспыхнул пожар на нефтяном заводе

В Ухте вспыхнул пожар на нефтяном заводе

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Региональное управление следственного комитета начало доследственную проверку из-за пожара. По одной из версий случившегося, к взрыву и последующему пожару могло привести нарушение технологического процесса, сообщает телеграмм-канал 360.

"Произошедшее на НПЗ событие носит локальный характер, угрозы для жителей города нет. Никакого дыма, выбросов с завода нет и зарева нет. Ветер дует в противоположную сторону от города", — заявили в пресс-службе администрации города. Из расположенного неподалеку от предприятия торгового центра эвакуировали посетителей и персонал.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Москве в районе Варшавского шоссе загорелось складское здание. Всего горело 7 тысяч квадратных метров помещения.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
работаем.. правый сектор
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Борисс Робот
Борисс Робот
Рукожопия горит...ватоцефалы и ватопитеки все на тушение пожара на скрепном заводике...
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коршун федот
коршун федот
Борисс Робот, Це обозу, який банив коментарі.
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коршун федот
коршун федот
Борисс Робот, не тобі.
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