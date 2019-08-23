В России врачи бросили умирать роженицу

В Ставропольском крае в селе Курсавка (Россия) во время операции кесарева сечения скончалась 24-летняя роженица.

Как передает "Медпульс", два врача, которые оперировали женщину, сбежали после того, как состояние роженицы ухудшилось. При этом ее ребенок выжил.

Выяснилось, что кислородная маска была повреждена, а пациентке ввели двойную дозу промедола - сильнейшего обезболивающего, которое применяется для эпидурального введения.

72-летняя врач сказала, что у нее подскочило давление и она вышла из операционной. Вторая медработница, которая находилась рядом с роженицей, сообщила, что ей нужно срочно ехать домой, и тоже вышла из операционной.

К умирающей пациентке прибыла санавиация, но ее не удалось спасти. Женщина потеряла более 1,5 литров крови.

Иллюстрация medpulse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции завели дело в отношении хирурга Жоэля Ле Скуарнека, который подозревается в изнасиловании около 200 детей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.