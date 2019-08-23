В России врачи бросили умирать роженицу

В Ставропольском крае в селе Курсавка (Россия) во время операции кесарева сечения скончалась 24-летняя роженица.
Как передает "Медпульс", два врача, которые оперировали женщину, сбежали после того, как состояние роженицы ухудшилось. При этом ее ребенок выжил.
Выяснилось, что кислородная маска была повреждена, а пациентке ввели двойную дозу промедола - сильнейшего обезболивающего, которое применяется для эпидурального введения.
72-летняя врач сказала, что у нее подскочило давление и она вышла из операционной. Вторая медработница, которая находилась рядом с роженицей, сообщила, что ей нужно срочно ехать домой, и тоже вышла из операционной.
К умирающей пациентке прибыла санавиация, но ее не удалось спасти. Женщина потеряла более 1,5 литров крови.
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medpulse.ru
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