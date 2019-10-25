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25 октября • обновлено в 17:12
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В России военный открыл стрельбу по сослуживцам: восемь жертв

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В Забайкалье (Россия) военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате восемь человек погибли, еще двое получили ранения.

Инцидент произошел в пятницу, 25 октября, около 18.20 по местному времени (12.20 по Киеву), сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России.

"При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы… открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия", – рассказал собеседник.

Военная часть ​​​​​​

Военная часть ​​​​​​

Радио Свобода

В ведомстве уточнили, что стрелявшего задержали, угрозы жизни пострадавших на данный момент нет, они доставлены в госпиталь.

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Причиной происшествия, по мнению представителей Минобороны, мог стать нервный срыв на фоне личных проблем, не связанных со службой в армии.

Позже СК РФ назвал имя призывника, им оказался Рамиль Шамсутдинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России разбили вдребезги военную технику. Ее сбросили с самолета, однако парашют полностью не раскрылся.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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