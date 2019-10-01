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1 октября • обновлено в 04:06
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В России в магазине люди чуть не задавили друг друга из-за скидок

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В одном из гипермаркетов Самары (Россия) устроили распродажу и предлагали купить напольные весы всего за 99 рублей (около 37 грн). Десятки людей устроили настоящую давку из-за такой скидки.

Как написало издание "Комсомольская правда", например, пенсионеры хватали товар и почти напролом шли к кассам, не обращая внимания на тех, кто "невольно стал заложником ажиотажа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На крики о том, что в толпе находятся дети и что нужно вести себя спокойнее, посетители не обращали внимания. А некоторые даже пытались хватать сразу по несколько весов, игнорируя слова продавцов об "одном товаре в одни руки".

В России в магазине люди чуть не задавили друг друга из-за скидок

В России в магазине люди чуть не задавили друг друга из-за скидок

По словам очевидцев, давка закончилась огромными очередями у касс и обошлась без драк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, жители российского Оренбурга устроили потасовку в одном из местных супермаркетов, объявившем скидки на сушилки для белья

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Место
Россия Самара
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Обоз бы лучше написал как на Украине люди в секонд хэндах морды друг другу лупят ) ахаха
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