Главная Новости
7 января • обновлено в 05:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В России устроили давку из-за "денег с неба": опубликовано видео

468
Читать материал на украинском

В российском Волгограде местные жители устроили давку из-за денег.

Инцидент произошел накануне Рождества возле ТЦ "Мармелад". Блогер и пранкер Альфредо Аудиторе решил устроить необычное представление, решив разбросать около 200 тысяч рублей.

Он попросил не устраивать давку, однако, когда в толпу полетели несколько пачек 500- и 1000-рублевых купюр, то люди быстро забыли о его просьбе.

Новости
Сносили турникеты: в Харькове устроили давку в погоне за секонд-хендом. Видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно скандальный Жириновский в Москве также устроил раздачу денег "инвалидам и холопам".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Место
Россия Волгоград
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Fisher Sam
Fisher Sam
Пхаахаха)) где тролли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги