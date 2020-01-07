В России устроили давку из-за "денег с неба": опубликовано видео

В российском Волгограде местные жители устроили давку из-за денег.

Инцидент произошел накануне Рождества возле ТЦ "Мармелад". Блогер и пранкер Альфредо Аудиторе решил устроить необычное представление, решив разбросать около 200 тысяч рублей.

Он попросил не устраивать давку, однако, когда в толпу полетели несколько пачек 500- и 1000-рублевых купюр, то люди быстро забыли о его просьбе.

Как писал OBOZREVATEL, недавно скандальный Жириновский в Москве также устроил раздачу денег "инвалидам и холопам".

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