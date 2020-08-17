В России “умершая” пациентка “воскресла” в морге

В России власти Курской области проверяют данные о женщине, которая очнулась в морге после того, как ее смерть констатировали в райбольнице.

Об этом сообщил Telegram-канал администрации Курской области. В настоящее время ожившая пациентка находится в Курской областной клинической больнице.

"Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице", – сказано в сообщении.

Кроме того, в СМИ и соцсетях сообщали о том, что мужчину, поступившего в Суджанскую центральную райбольницу с 70-процентными ожогами тела, поливали в качестве лечения холодной водой. Пациент скончался несколько дней спустя в областной клинической больнице.

"Об этих случаях комитету здравоохранения известно. По фактам, изложенным в СМИ, проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты решения, в том числе, при необходимости, административные. Конечно, такие случаи недопустимы, но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов. Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся", – приводит администрация слова первого заместителя председателя комитета здравоохранения Курской области Ирины Забелиной.

Власти региона пообещали разобраться со странными случаями в местных больницах (Telegram администрации Курской области)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, небывалый случай произошел в китайской провинции Чжэцзян. В морге ожил младенец, которого собирались кремировать.

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