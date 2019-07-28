В России умер знаменитый журналист Кара-Мурза

В России 28 июля умер известный журналист Владимир Кара-Мурза на 60-м году жизни.

Об этом стало известно из микроблога его сына Владимира Кара-Мурза-младшего в Twitter, который не уточнил причину.

"Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно", – написал он.

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В комментариях пользователи выразили соболезнования, отметив, что Кара-Мурза был отличным журналистом.

"У Вас был классный папа. Старое НТВ я смотрел в том числе и из-за него", "Искренние соболезнования", "Светлейшая память достойному человеку", – написали в комментариях.

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) July 28, 2019

Владимир Кара-Мурза родился 24 октября 1959. На телевидении – с 1992 года. Был старшим редактором и корреспондентом программы Евгения Киселева "Итоги". Позже был корреспондентом НТВ, автором и ведущим программы "Сегодня в полночь". Также вел историческую программу "Свидетель века".

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Во время конфликта между владельцем НТВ и ее основным кредитором компанией "Газпром" в ночь на 14 апреля 2001 года Владимир Кара-Мурза приехал в редакцию телеканала, где вступил в жесткую полемику с представителями компании "Газпром". В тот же день он ушел из телеканала.

С апреля 2001 года по январь 2002 года был автором и ведущим информационно-аналитических программ "Сегодня в полночь на ТНТ", "Тушите свет" и "Сегодня на ТВ-6". Позже перешел в штат телеканала ТВС. Также вел программу "Сейчас в России" на телеканале RTVi. Более того, он работал На "Эхо Москвы".

RT

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