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В России ученик выстрелил из ружья в лицо однокласснику во время урока

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В России ученик школы №1 города Саратов выстрелил однокласснику в лицо из винтовки, принесенной на урок учителем.

Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета РФ. Как выяснилось, 48-летний учитель принес на урок по дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) пневматическую винтовку и предложил шестиклассникам попрактиковаться в стрельбе.

В результате один из учеников выстрелил в лицо однокласснику и нанес ему ранение в области нижней челюсти.

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В России ученик выстрелил из ружья в лицо однокласснику во время урока

Пострадавшего шестиклассника госпитализировали и провели операцию по извлечению пули.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии 14 марта была совершена атака на школу. В результате стрельбы в Сан-Паулу погибли не менее 9 человек, еще по меньшей мере 17 человек получили ранения.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Bob Super
Bob Super
Гыыыы ! Гранату надо было принести, а лучше мину!
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