В России телеведущая обозвала больных детей "идиотами" и "кретинами": вспыхнул скандал

В России телеведущая Елена Малышева со своей программой "Жить здорово" попала в громкий скандал. Так, она обозвала страдающих аутизмом детей "кретинами" и "идиотами".

В эфире Малышева заявила, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости". При этом в заставке программы было указано: "Мой ребенок – идиот".

Оскорбительное высказывание телеведущей уже вызвало резкую реакцию у общественных организаций России.

Елена Малышева Скриншот с видео

В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" заявила, что "это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями".

При этом главный детский психиатр Москвы Анна Портнова заявила, что термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими, а для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малышева в одном из выпусков своей программы оскандалилась с "танцующей маткой".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.