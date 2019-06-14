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В России телеведущая обозвала больных детей "идиотами" и "кретинами": вспыхнул скандал

3.3тЧитать материал на украинском

В России телеведущая Елена Малышева со своей программой "Жить здорово" попала в громкий скандал. Так, она обозвала страдающих аутизмом детей "кретинами" и "идиотами".

В эфире Малышева заявила, что термин "кретин" является медицинским и определяет "степень умственной отсталости". При этом в заставке программы было указано: "Мой ребенок – идиот".

Оскорбительное высказывание телеведущей уже вызвало резкую реакцию у общественных организаций России.

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Елена Малышева

Елена Малышева

Скриншот с видео

В частности, Ассоциация "Аутизм-регионы" заявила, что "это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями".

При этом главный детский психиатр Москвы Анна Портнова заявила, что термины "кретин" и "идиот" не являются медицинскими, а для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология.

В России телеведущая обозвала больных детей "идиотами" и "кретинами": вспыхнул скандал

Скриншот с видео

В России телеведущая обозвала больных детей "идиотами" и "кретинами": вспыхнул скандал

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Малышева в одном из выпусков своей программы оскандалилась с "танцующей маткой".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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